Nederlands team wint eerste WK Pokémonkaarten voor teams: ‘Het was niet altijd even makkelijk’

Het Leidse team De Tafelridder heeft een groot internationaal Pokémon Trading Card-toernooi gewonnen. Het was de eerste competitie van het spel dat in teamverband gespeeld werd en vond bovendien online plaats. Er deden in totaal 552 teams uit 31 verschillende landen mee.

De Pokémon Trading Card-competitie begon afgelopen december. Via een select aantal bord- en kaartspelwinkels konden spelers zich opgeven. Eén van die winkels was De Tafelridder in Leiden, waar een team bestaande uit vier Leidenaren (17) werd gevormd. Na zes maanden strijd vond afgelopen weekend de finale plaats, die gewonnen werd door De Tafelridder.

Volgens speler Bryan de Vries had de overwinning voornamelijk te maken met de dynamiek in het team. ,,Ik kende de andere spelers al goed. Hierdoor verliep de communicatie vlot, wat ons een voordeel gaf richting de andere teams.” Teamgenoot Owyn Kamerman zag twee belangrijke factoren een rol spelen. ,,Ons team bestaat uit spelers die zichzelf al bewezen hebben. Ook de duur van het toernooi hielp mee, waardoor we van alles tussendoor konden testen. Het was niet altijd even makkelijk, want communiceren en spelen tegelijkertijd blijkt behoorlijk lastig.’’

Voor de overwinning krijgen de spelers overigens geen geldprijs, maar een unieke Pokémonkaart. Het team heeft zich door de overwinning ook gekwalificeerd voor de volgende teamchallenge, en blijft dus voorlopig met elkaar spelen.

Pokemon Trading Card-spel

Het Pokémonkaartenspel, beter bekend als Pokémon Trading Card Game (Pokémon TCG), is een spel gebaseerd op de populaire Pokémonserie. Het spel kwam uit in 1996 in Japan en is tot op de dag van vandaag het populairst. In totaal zijn er meer dan 30 miljard kaarten verkocht van het spel, waarvan de zeldzaamste varianten tienduizenden euro's opleveren.

Hoewel de kaarten vooral bekend zijn als collector’s item, is het in basis nog altijd een spel. Tijdens het spel neem je de rol in van Pokémontrainer en probeer je met jouw Pokémonkaarten de Pokémon van de tegenstander te verslaan. Op de kaarten staat allerlei informatie, van het aantal levenspunten van een Pokémon tot de aanvallen die het wezen kan uitvoeren.

Online variant

De meest gebruikelijke manier om Pokémon TCG te spelen is op een fysieke locatie, waar spelers hun collectie kaarten mee naartoe nemen. Door de coronapandemie is de online variant het logische platform voor toernooien. Ook het toernooi waar het Tafelridder-team won vond online plaats. De software om het spel online te spelen is beschikbaar voor Windows, macOS, iOS en Android.