Nederlandse betaalprovider Mollie stopt ondersteuning voor bitcoin

Ziggo: Storing bij klanten Limburg voorbij

7 april De storing van Ziggo in Limburg is voorbij. Even na 20.00 uur meldde een woordvoerder dat de problemen volledig opgelost zijn. Het probleem lag bij een signaalstoring van het centrale netwerk naar de regio Limburg. Er is niet bekend hoeveel aansluitingen precies zijn getroffen Klanten hadden al sinds vanochtend problemen met internet, telefonie en video on demand.