Nee, je moet een natte smartphone niet in rijst leggen: tech-expert legt uit wat je wél kunt doen

We leven in een mooie tijd waarin we zorgeloos door de regen kunnen wandelen zonder die broodnodige Instagram-sessie te moeten verstoren. Maar ook onze nieuwe ‘waterbestendige’ smartphones hebben hun limiet, zo blijkt. Tech-expert Ritesh Chugh legt stap voor stap uit wat je moet doen als je telefoon in water is gevallen.

Want ‘waterbestendig’ betekent natuurlijk niet dat je toestel volledig immuun is voor water. Het betekent wél dat je gerust je smartphone een keer of twee kunt laten vallen in de wc-pot, zolang je hem er snel weer uitvist - en grondig reinigt. Dus, een tijdelijke weerstand tegen water voordat er schade optreedt? Ja. Een excuus om met je mobieltje te gaan zwemmen? Nee.

De Italiaanse mededingingsautoriteit tikte Apple vorig jaar nog op de vingers voor die misleidende reclame. De smartphonefabrikant claimde dat verschillende iPhone-modellen waterbestendig waren, maar verduidelijkte niet dat dit enkel onder specifieke omstandigheden het geval is, aldus de waakhond. Apple kreeg een boete in de bus van (amper) 10 miljoen euro.

Hoe waterdicht is een smartphone dan wél?

De stof- en waterbestendigheid van een toestel worden aangegeven door de zogenoemde International Protection Rating (IP). De IP-waarde van een elektronisch apparaat geeft aan hoe goed het beveiligd is tegen de indringing van zowel vaste stoffen als vloeistoffen.

De code bestaat altijd uit twee cijfers, waarbij het eerste cijfer de bescherming tegen vaste stoffen aanduidt en het tweede cijfer de resistentie tegen vloeistoffen. Zo is een telefoon met een IP68-classificatie volledig beschermd tegen stof, vuil en zand (6), én tegen een onderdompeling in water tot een diepte van ‘meer dan een meter’ (8).

Maar bij die 8 zit een addertje onder het gras: smartphonefabrikanten zijn namelijk zelf verantwoordelijk om de exacte diepte en tijd van die onderdompeling te bepalen.

Ter vergelijking: de paradepaardjes van Apple (iPhone 12) en Samsung (Galaxy S21) lopen te koop met een IP68-classificatie. Maar laten we ook de kleine lettertjes onderaan de pagina onder de loep nemen. De iPhone 12 kan een duik nemen van 30 minuten op een maximale diepte van 6 meter voor er ernstige schade optreedt, terwijl de onderdompelingslimiet van de Galaxy S21 de grens trekt bij 30 minuten op 1,5 meter diepte.

Deze testen worden overigens uitgevoerd in zoet water. Als u een glas water omstoot zal uw loyale kompaan het niet eens voelen, maar een duik in de oceaan is dus uit den boze.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hoe controleer ik of er waterschade is?

De meeste smartphones zijn voorzien van een interne indicatorstrip die verkleurt wanneer hij in contact komt met water. Gewoonlijk vind je de strip terug in de opening waar de simkaart hoort. Let op: een verkleurde strip zorgt er meestal voor dat je mobiele vriend niet meer in aanmerking komt voor de standaard fabrieksgarantie.

Als je een recenter toestel hebt, dan krijg je mogelijk een notificatie wanneer er vocht in de oplaadpoort wordt gedetecteerd. Deze melding verdwijnt ook pas als de poort weer droog is.

Maar wat doe ik dan bij waterschade?

,,Een nacht in een afgesloten doos met ongekookte witte rijst”, zo luidt de raad van Tante Kaat al sinds jaar en dag. Talloze praktijktesten wezen echter al uit dat dit advies met een korrel zout genomen moet worden. Zo toonde een test van smartphoneverkoper Gazelle aan dat een zakje silicagel, wat vaak bij nieuwe schoenen of tassen zit veel effectiever is. Ook couscous helpt beter om je smartphone te redden dan ongekookte witte rijst.

Ritesh Chugh, hoofddocent in informatiesystemen en analyse aan de CQUniversity in Australië, legt bij The Guardian uit wat je wél kan doen, in negen stappen:

Volledig scherm De zakjes met Silica Gel. © RV 1. Zet het toestel onmiddellijk uit.

2. Is de smartphone waterbestendig maar morste je er een andere vloeistof (bijvoorbeeld frisdrank) overheen? Dan raden zowel Apple als Samsung aan om het toestel onder te dompelen in stilstaand kraanwater (maar niet onder een lopende kraan, want dat kan schade veroorzaken).

3. Veeg het toestel droog met keukenpapier of een zachte doek.

4. Schud het toestel voorzichtig om het water uit de oplaadpoorten te verwijderen, maar vermijd krachtig schudden - dit kan de vloeistof namelijk verder verspreiden.

5. Verwijder de simkaart.

6. Gebruik een spuitbus met perslucht om het water uit de simkaartlade en andere openingen te blazen. Let op: gebruik hier géén hete haardroger voor.

7. Leg de smartphone voor een ventilator, met de oplaadpoort richting de luchttoevoer.

8. Leg je toestel in een luchtdichte verpakking vol met silicagelpakketten of een ander droogmiddel zoals rauwe couscous. Die helpen het vocht te absorberen.

9. Laad de smartphone pas op als je zeker weet dat hij droog is. Apple raadt zelfs aan ten minste vijf uur te wachten nadat een telefoon droog lijkt (of totdat de notificatie is verdwenen).

Heb je alle bovenstaande stappen doorlopen en zit je nog steeds met een defect toestel? Probeer de telefoon dan niet zelf te openen, en contacteer een professional.

Bekijk hieronder onze video’s op techgebied: