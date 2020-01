Netflix verhoogt prijzen in Europese landen, Nederland wordt overgeslagen

Dat meldt Netflix Nederland aan deze site. Voor veel Europeanen wordt de prijs van duurdere abonnementen met een of twee euro verhoogd. Dat heeft te maken met de investeringen die het bedrijf doet in eigen series en films. ,,In een aantal Europese landen is het Standaard- en Premium-abonnement verhoogd. Dit reflecteert de investeringen van Netflix in lokale content en het verbeteren van onze service daar’’, aldus een woordvoerder van het streamingbedrijf. Het is niet duidelijk waarom dit voor Nederland niet op zou gaan.



Om welke Europese landen het precies gaat, is op België na nog onbekend. In België zullen de prijsverhogingen meteen gelden voor nieuwe klanten. Bestaande klanten zullen via e-mail en in de app op de hoogte gebracht worden een maand voordat de nieuwe prijzen ook voor hen gelden. In België was de prijs al sinds de introductie in 2014 ongewijzigd.



Dat geldt niet voor Nederland. Hier werden de prijzen eind 2017 hoger. Toen betaalden we nog 11,99 euro voor het Premium-abonnement. Inmiddels is dat bedrag twee euro hoger. Begin 2019 werd nog wel onderzoek gedaan naar wat Nederlandse Netflix-abonnees zouden willen betalen voor hun abonnementen.