Nieuwe gijzelsoftware treft ook Nederland

SamSam is opvolger van Petya en WannaCry

- WANNACRY - Hoogtepunt in mei 2017. Honderdduizenden computers raken besmet. De belangrijkste gedupeerden zijn Britse ziekenhuizen, Renault, Deutsche Bahn, Boeing, Telefonica en in Nederland de parkeergarages van Q-Park. Een nieuwe versie treft chipmaker TSMC in augustus 2018. De worm maakt gebruik van een gat in de beveiliging van Windows. De verspreiding stopt na een paar dagen, doordat een onderzoeker een soort noodknop in de code ontdekt. Noord-Korea wordt genoemd als dader.

- PETYA: Juni 2017. Petya, ook wel NotPetya genoemd, verspreidt zich via automatische updates van een Oekraïens boekhoudprogramma. Oekraïne is het zwaarst getroffen, maar een containerterminal in Rotterdam ligt ook een tijd stil. De vraag is of Petya echt ransomware is: hij versleutelt bestanden, maar het is bijzonder moeilijk om losgeld te betalen en bestanden terug te krijgen. Mogelijk is het meer een sabotage-actie. De aanval wordt toegeschreven aan Russische hackers.