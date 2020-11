Nieuwe PlayStation en Xbox draaien ook oude games, maar hun aanpak verschilt

Als je erin bent geslaagd om je oude console in te ruilen voor een PlayStation 5 of Xbox Series, komt nadat het nieuwe eraf is misschien ook het moment waarop je een van je bestaande games weer oppikt. Hoe ‘backwards compatible’ zijn de twee nieuwe kastjes?

PlayStation 5: alleen (de meeste) PlayStation 4-games

Wanneer je door je gamebibliotheek kijkt op je PlayStation 5, zal je ook gewoon de games zien die je al op je eventueel verkochte of weggegeven PlayStation 4 had. In de regel kun je die gewoon downloaden en spelen: Sony maakt zich sterk dat zo’n 99 procent van de meer dan vierduizend PlayStation 4-games gewoon speelbaar zijn op het nieuwe toestel.

Dat geldt niet voor eventuele PS3-, PS2- of PS1-games, een significant verschil ten opzichte van de Xbox Series-consoles. PS4-games die niét meer kunnen worden gespeeld op de PS5 zijn B-titels als TT Isle of Man — Ride on the Edge 2 en Shadow Complex Remastered. Er zijn echter wel tal van PS4-games die weliswaar werken op de PS5, maar waarbij Sony niet kan garanderen dat ze geen bugs zullen vertonen. Daar zit een al wat selecter gezelschap tussen, zoals Call of Duty: Black Ops 4, Assassin’s Creed Syndicate, Prey, The Walking Dead: Season 1 en LittleBigPlanet 3.

In je bibliotheek wordt bij iedere game duidelijk aangegeven of het een PS5-, dan wel en PS4-titel is. De PlayStation 5 met een Blu-Ray-lezer erin slikt ook gewoon PlayStation 4-games op schijf.

Volledig scherm 'Call of Duty: Black Ops 4' is een voorbeeld van een game die niet optimaal zal werken op de PlayStation 5. © Activision

Xbox Series: (de meeste) games van alle Xbox’en

Bij Xbox gaan ze een stapje verder wat ‘backwards compatibility’ betreft dan bij PlayStation: op de Xbox Series S- en X-console kun je het een flink deel van de games spelen die ooit op eender welke Xbox-console zijn verschenen. Helemaal terug tot de allereerste Xbox-games uit 2001, dus. Maar ook hier geldt dat niet voor alle titels: games die gebruikmaakten van de Kinect-bewegingssensor, waarvan Microsoft enkele jaren geleden de verkoop staakte, werken er niet op.

Microsoft zegt, na een geclaimde 500.000 uur speeltesten, dat alle Xbox-, Xbox 360- en Xbox One-games die op de Xbox One-console werken, ook zullen draaien op de Xbox Series S en X. Maar die uitspraak is een beetje een instinker. Het betekent dat alle Xbox One-games op de Xbox Series-consoles draaien, wat goed nieuws is, maar de stap verder is niet helemaal wat hij lijkt: slechts een 550-tal Xbox 360-games werkt op de Xbox One (en dus ook op je eventuele nieuwe Xbox Series), en bij games voor de originele Xbox geldt dat maar voor een veertigtal titels.

Misschien is je game wel ‘optimised’

Er zijn games voor de vorige generatie consoles die ‘optimised’ zijn, en waarbij je dus betere graphics, snellere beeldverversing of zelfs beide erbij krijgt, helemaal voor niks. Op de PlayStation 5 geldt dat onder meer voor Marvel’s Avengers, Doom Eternal, Destiny 2 en The Witcher III. Op de Xbox Series S en X zijn het bijvoorbeeld Borderlands 3, Sea of Thieves en Fortnite. Beide lijsten zwellen nog aan, dus google even de titel van je game met het trefwoord ‘optimized’ erbij om er het fijne over te weten.

Volledig scherm 'Doom Eternal' is een zogeheten 'optimized' game. © Bethesda

Hoe zet je je opgeslagen spellen over?

Dan is er nog de kwestie van je spelprogressie in de oudjes die je opnieuw oppikt. Van PlayStation 4 naar PlayStation 5 kun je je opgeslagen spellen gewoon overzetten via een usb-stick of via wifi. In dat laatste geval moeten ze natuurlijk wel elk hun eigen beeldscherm hebben, wat misschien logistiek niet haalbaar is. Als je een PlayStation Plus-abonnement hebt, kun je je in de cloud opgeslagen spelprogressies ook gewoon naar je PlayStation 5 halen.

Bij de Xbox Series gaat savegames overzetten het makkelijkst wanneer je een abonnement hebt op Microsofts Game Pass-dienst: dan komen je opgeslagen spellen gewoon mee naar het nieuwe toestel vanop de cloud. Gelijktijdig met de Xbox Series startte Microsoft ook zijn Smart Delivery-dienst op, die ervoor zorgt dat al je data automatisch meekomen van de ene console naar de andere met games die dat ondersteunen. Maar dat geldt alleen maar voor een paar van de meest recente titels (plus Destiny 2). Voor opgeslagen spellen in oudere games kun je ook gewoon gebruikmaken van een wifi-verbinding of een externe usb-drive, als ze tenminste al op de Xbox One stonden: die heeft een besturingssysteem dat op dezelfde softwarebasis werkt als de Xbox Series.

Volledig scherm 'Destiny 2' werkt met Microsofts 'Smart Delivery'-optie. © Bungie

