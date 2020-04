Nieuwe smartwatch? Bij deze merken zit je altijd goed

In de James Bond-film Octopussy had ’s werelds bekendste spion een horloge dat dankzij een ingebouwd televisiescherm tot de verbeelding sprak. Veertig jaar na het verschijnen van die film is de smartwatch gemeengoed: wereldwijd werden er al meer dan 100 miljoen verkocht. De keuze is zo ruim, dat het je soms duizelt. We belichten de vijf merken waarmee je altijd goed zit.

Apple (topmodel vanaf €449)

Een artikel over smartwatches schrijven zonder het op één na waardevolste bedrijf ter wereld te vermelden, zou niet verantwoord zijn. Toen Apple-oprichter Steve Jobs in 2011 stierf, werd even gevreesd dat het innovatieve kantje van het bedrijf met hem mee zou verdwijnen, maar die vrees bleek onterecht. Apple scoort met haar Watch zo goed, dat het tegenwoordig meer horloges verkoopt dan de volledige Zwitserse horloge-industrie bij elkaar.

De Watch is intussen aan zijn vijfde generatie toe. Het nieuwste topmodel heeft onder andere een energiezuinig scherm dat altijd aanstaat, een accuduur van 18 uur en een ingebouwd kompas. De belangrijkste redenen om voor een smartwatch van Apple te kiezen zijn onder andere het design en de vlotte interactie met andere Apple-producten. Bekijk hier de Apple watches.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Apple Watch. © Apple

Samsung (topmodel vanaf €329)

Net als bij de smartphones heeft Apple ook bij de smartwatches een geduchte tegenstander in het Zuid-Koreaanse Samsung. De grootste smartphoneproducent ter wereld heeft twee lijnen: de meer traditionele Galaxy Watch en de Galaxy Watch Active. Die laatste richt zich, zoals de naam zegt, vooral op sportliefhebbers en heeft onder andere een ingebouwde health coach. De Galaxy Watch is iets groter en zwaarder dan de Apple Watch, maar is op technisch vlak gelijkwaardig en lijkt door zijn ronde vorm meer op een traditioneel horloge. Bekijk hier de Samsung Galaxy watches.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Galaxy Watch. © Samsung

Fitbit (topmodel vanaf €199,95)

Wie Fitbit zegt, denkt meteen aan de eenvoudige fitnesstrackers die al jarenlang populair zijn. Tegenwoordig heeft het bedrijf die lijn ook uitgebreid met verschillende smartwatches. Het topmodel, de Iconic, gaat tot vijf dagen mee en heeft een ingebouwde snelheidsmeter en GPS, zodat je ook zonder telefoon kunt gaan sporten. Dankzij de gepersonaliseerde workouts zijn de Fitbit-horloges de beste toestellen voor wie graag sport. Enkele maanden geleden kondigde Google aan dat het Fitbit wil kopen, waardoor we binnenkort nog een aantal nieuwe toestellen mogen verwachten. Bekijk hier de Fitbit horloges.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Fitbit Iconic. © Fitbit

Garmin (topmodel vanaf €379,99)

Sporters komen ook met de smartwatches van Garmin aan hun trekken. Het bedrijf richtte zich oorspronkelijk vooral op de ontwikkeling van GPS-technologie en doet dat zo goed dat ze die onder andere voor Apple en Fitbit ontwikkelen. Garmin heeft smartwatches in verschillende prijscategorieën, waaronder het Forerunner 945-sporthorloge dat voor topsporters bedoeld is. Van een ingebouwde sportcoach tot eindeloos veel data en een klim- en routeplanner: met dit toestel ben je klaar om wereldkampioen te worden.

Wie op zoek is naar een traditioneler model kan bijvoorbeeld de Venu kiezen, een smartwatch met een AMOLED-scherm en een batterijlevensduur van maximaal vijf dagen in de smartwatchmodus en tot zes uur in de GPS-modus met muziek. Bekijk hier de Garminhorloges.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Garmin Venu. © Garmin

Huawei (topmodel vanaf €229)

Huawei zit door de handelsoorlog tussen de VS en China in een verdomhoekje, maar is zeker niet te onderschatten als producent van smartwatches. Het nieuwste topmodel is de GT2, die een batterij van 455mAh - goed voor twee weken in stand-bymodus - kreeg. Net zoals bij de smartphones werkt Huawei tegenwoordig niet met de software van Google, maar ontwikkelde het een eigen besturingssysteem. Dat heet LiteOS en kan momenteel nog niet tippen aan die van de concurrentie, maar nu Huawei steeds meer in haar besturingssystemen investeert, zal dat ongetwijfeld nog evolueren. Bekijk hier de Huawei smartwatches.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Huawei GT2. © Huawei