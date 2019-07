Nintendo kondigt goedkopere versie van Switch-spelcomputer aan

Nintendo geeft de Switch Lite een 5,5 inch-scherm met een resolutie van 1280x720 pixels. De resolutie is daarmee gelijk aan de reguliere Switch, maar die heeft een iets grotere 6,2 inch-lcd. Verder ontbreekt de sensor om de schermhelderheid automatisch aan te passen. De Lite-versie is ook wat lichter: het apparaat weegt 275 gram. De gewone Switch weegt zo’n driehonderd gram, maar dat is exclusief de controllers, de zogenoemde Joy-Cons.

De Switch Lite heeft geen losse controllers, maar ingebouwde bedieningselementen. De Lite-versie van de Switch heeft geen HD Rumble en ook geen infraroodcamera’s zoals in de Joy-Cons. De Switch Lite is iets minder breed en hoog dan de gewone Switch.

Geen 'dock’

Het is niet mogelijk om de Switch Lite aan een tv te koppelen. De handheld is alleen geschikt voor Switch-games die een handheldmodus hebben. Nintendo wijst erop dat dit op de verpakking van games is aangegeven.

Volgens het bedrijf gaat de accu van de Switch Lite langer mee dan die van de gewone versie. Op de specificatiepagina staat dat er zo’n vier uur Zelda: Breath of the Wild gespeeld kan worden, bij de reguliere Switch is dat drie uur. De accucapaciteit is echter lager. Of er een verschil zit in de gebruikte chip is niet duidelijk.

Nintendo maakt geen prijs in euro's bekend, maar in de Verenigde Staten komt de Switch Lite uit voor 199 dollar. Dat is honderd dollar goedkoper dan de adviesprijs van de reguliere Switch. In Nederland en België kost de Nintendo Switch ruim driehonderd euro. Het is aannemelijk dat de Switch Lite zo’n honderd euro goedkoper zal zijn.