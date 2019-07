Nooit meer draadjes: dit zijn de beste volledig draadloze oordoppen voor op vakantie

Over de tegenstelling tussen bedrade en draadloze verbindingen hebben we het al vaker gehad. Of het nu om op wifi of bluetooth gebaseerde transmissie gaat, storing of zelfs blokkering van het signaal liggen altijd op de loer.

Bovendien is de hoeveelheid data die er vervoerd kan worden over een dergelijke connectie vrijwel altijd kleiner dan via een draad, die bovendien veel minder gevoelig is voor invloeden van buitenaf. Daar staat tegenover dat een draadloze verbinding meer bewegingsvrijheid biedt en signalen brengt naar plaatsen waar draden moeilijk kunnen komen.

Specifiek voor in-ear hoofdtelefoons geldt dat de ‘truly wireless’ modellen – losse doppen zonder draad ertussen – bij uitstek geschikt zijn voor sporters en zij die veel reizen. Geen draden betekent ten slotte extra comfort, wat je vooral merkt als je veel beweegt. Nadeel is dat je afhankelijk bent van een accu en dat draadloze doppen makkelijker kwijt kunnen raken. Het is en blijft dus een trade-off: wat het beste bij je past, zal je zelf moeten bepalen.

De beste keuze voor de kleine portemonnee (Rolfstone Nova, 100 euro)

Volledig scherm Rolfstone © Hardware Info

Rolfstone, van wie we de Nova in-ears ontvingen, is een Nederlandse onderneming, al worden de in-ears uiteraard in het Chinese Shenzhen geproduceerd. De doppen worden geleverd in een compacte ronde doos. Ze zijn zelf ook compact, rond van vorm en een rubberen dop waarvan je de drie standaardmaten krijgt meegeleverd. De linkerbud is hier de hoofd-dop en los van de rechter te gebruiken.

De bediening is bij beide hetzelfde: speel/pauze en volgende/vorige, volumeregeling ontbreekt, evenals een eigen app. Mede dankzij de compacte vorm scoren de Nova’s goed qua draagcomfort, terwijl het kleine vinnetje voor de nodige stevigheid in het oor zorgt.

Rolfstone belooft een accuduur van 5 uur voor de buds, aangevuld met 20 uur in de oplaadcase. Volledig laden duurt zo’n 50 minuten. Bij onze test blijft de teller steken op 4 uur en 34. Geen 5 uur, maar evengoed een redelijke accuduur.

De geluidskwaliteit is heel behoorlijk, met een keurige balans tussen hoog, midden en laag. Zoals we wel vaker zien missen we in het laag bij meer bas-georiënteerde muziek wat details, maar zeker voor de prijs van 80 euro zijn we onder de streep tevreden.

De topkeuze voor de sporter (Jabra Elite 65t, 140 euro)

Volledig scherm Jabra © Hardware.Info

Het Deense Jabra werkt hard aan de ontwikkeling van truly wireless producten. In onze eerdere test was de Jabra Elite Sport een van de testwinnaars, en dit keer doen er twee nieuwe Jabra’s mee: de reguliere Elite 65t en de Elite Active 65t. Beide zien er op de kleurstelling na exact hetzelfde uit. De prijs verschilt wel: de gewone uitgave kost gemiddeld 163 euro, terwijl je aan de Active zo’n 195 euro kwijt bent.

Over het draagcomfort zijn we behoorlijk tevreden. De doppen zitten muurvast, doordat ze relatief diep in je oor steken. Dat ga je na een tijdje wel merken, al ervoeren wij er geen echte last van. Voor de meer actieve gebruikers is het in elk geval een voordeel. Over de accu valt eveneens weinig te klagen. In beide gevallen belooft Jabra 5 uur speeltijd op een enkele lading, wat de Active met 5 uur en 16 minuten keurig evenaart en de gewone 65t met ruim 6 uur zelfs overschrijdt. De case biedt in beide gevallen volgens Jabra een extra 10 uur aan oplaadtijd. De oordoppen bieden ook een uitstekende app.

Qua geluid ten slotte zijn we eveneens tevreden. Standaard zijn de doppen goed gebalanceerd afgesteld. Wel zitten er weinig onderscheidende kenmerken in, wat het geluidsbeeld enigszins generiek maakt. Dat is overigens zo slecht nog niet: zo kan je als gebruiker gewenste accenten met behulp van de equalizer zelf leggen.

De keuze voor de muziekliefhebber (Jaybird Run XT, 166 euro)

Volledig scherm Jaybird © Hardware Info

Audiofabrikant Jaybird – tegenwoordig onderdeel van Logitech – heeft diverse headphones in het assortiment, waaronder de Run XT truly wireless in-ears. Deze buds zijn nadrukkelijk gericht op sporters en zijn voorzien van een IPX7-classificatie. Meegeleverd worden vier sets doppen (XS, S, M, L). Daarmee is er in dit geval echt voor elk wat wils en wij vonden dan ook gauw genoeg de ideale combinatie voor onze oren.

Over Jaybirds MySound app (iOS & Android) waren we eerder al enthousiast. Deze bevat een uitgebreide equalizer en biedt de mogelijkheid om diverse playlists van anderen te beluisteren of zelf te uploaden. Daarvoor moet je wel een account aanmaken. Ook kan je de bediening aanpassen en de laatst geregistreerde locatie van de in-ears opvragen.

Volgens Jaybird biedt de meegeleverde oplaadbehuizing met micro-usb-aansluiting zo’n 8 uur gebruikstijd, boven op de 4 uur die de buds het zelf kunnen uithouden. De set volledig opladen kost ongeveer twee uur, al heb je na 5 minuten laden al een uur aan gebruikstijd, als we de claim van Jaybird mogen geloven. In onze test houdt de XT het 4 uur en 16 minuten vol.