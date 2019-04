Nooit meer pingen: stekker gaat uit BlackBerry Messenger

‘Ontwerp van spel Assassin's Creed kan helpen bij wederop­bouw No­tre-Da­me’

17 april De gedetailleerde modellen van de Notre-Dame in het spel Assassin's Creed Unity kunnen mogelijk helpen bij het heropbouwen van de afgebrande kathedraal in Parijs. De game speelt zich af in Parijs en de kathedraal speelt een grote rol in het verhaal.