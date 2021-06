Nooit meer trage tuin-wifi: je signaal versterken is doodsimpel

Het warme zomerweer zorgt er ongetwijfeld voor dat je liever buiten dan binnen zou werken. Met de juiste aanpassingen kan dat ook. Onze techredacteur legt je uit hoe je wifi tot op je terras of in je tuin krijgt.

Dankzij draadloos internet ben je niet langer gekluisterd aan je bureau. In theorie helaas, want in de praktijk komt het er vaak nog op neer dat je verbinding zeer slecht is zodra je te ver van je modem zit.

Verkeersdrukte in de lucht

De reden daarvoor is vrij eenvoudig. Wifi werkt net als heel wat andere communicatietoepassingen via radiogolven. Vaak gaat dat goed, maar muren en obstakels kunnen ervoor zorgen dat het signaal al snel verzwakt. Zorg er om te beginnen dan ook voor dat je router op een goede, open plaats geïnstalleerd is.

De wifisignalen kunnen verder verstoord worden door andere netwerken die op dezelfde frequentie zitten. Via programma’s als inSSIDer zie je welke netwerken allemaal uitzenden bij jou in de buurt. Je ziet ook op welk kanaal ze dat doen en wat hun signaalsterkte is - de kans dat het internet van je buren nog vrij sterk is, is niet ondenkbaar. Zo kun je nagaan op welke kanalen het minder druk is, waarna je in de instellingen van je router een kanaal met minder interferentie kunt kiezen.

Boost je signaal

Los van obstakels en ruis, is wifi in je tuin of op je terras ook een kwestie van afstand. Een access point kan in zo’n geval een handige oplossing bieden. Die plaats je in of vlakbij de ruimte waar je wifi wil, waarna het apparaat via een netwerkkabel met je router verbonden wordt. Je kan zelfs meerdere toestellen met elkaar verbinden om zo de ideale dekking te garanderen.



Een andere optie is met een wifiversterker werken. Zo’n apparaat vergroot, de naam zegt het al, het bereik van je wifisignaal. Dat doet het door het signaal op te pakken en opnieuw uit te zenden. Je plaatst het op een plek waar je nog voldoende bereik hebt, om zo draadloos internet op de nabije dode plekken te krijgen.



De TP-Link 450 is een goed voorbeeld van zo’n wifiversterker. Het toestel, dat amper 50 euro kost, kan gecombineerde snelheden tot 1750 Mbps leveren. Ideaal dus om op het terras te werken. Het enige wat jij nog hoeft te doen is je insmeren en niet vergeten om voldoende te drinken.

Volledig scherm TP-Link RE450. © rv

