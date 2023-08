Onderzoek: berichtendienst X vertraagde toegang tot sommige nieuwssites en concurrenten

Getroffen websites waren volgens de krant rivalen van X, zoals Facebook en Instagram. Ook nieuwsmedia als de krant The New York Times en persbureau Reuters kregen te maken met de vertraging. Na publicatie van het Washington Post-bericht lijkt de vertraging voor sommige websites te zijn teruggedraaid. Het is onduidelijk of alle getroffen organisaties weer probleemloos bereikbaar zijn.

Bedrijven willen graag dat hun websites snel toegankelijk zijn en steken daar ook veel geld in. Zelfs bij kleine vertragingen kunnen bezoekers massaal afhaken. X heeft niet uitgelegd waarom gebruikers te maken kregen met de vertraging, maar Musk heeft herhaaldelijk uitgehaald naar The New York Times. Hij verweet de krant onder meer oninteressante propaganda te produceren.

Tweetdeck betaald

Vandaag gaat daarnaast ook een nieuwe wijziging in voor Tweetdeck, de tool die gebruikt wordt om meerdere Twitteraccounts te beheren en in de gaten te houden. Gebruikers van X moeten vanaf nu betalen als zij gebruik willen maken van de dienst, die inmiddels is omgedoopt tot XPro. Tweetdeck werd veel gebruikt door bedrijven en nieuwsorganisaties.

De dienst was gratis te gebruiken, maar X-gebruikers moeten daarvoor nu geverifieerd zijn. Dat betekent dat zij een abonnement bij X moeten afsluiten, wat in Nederland bijna 10 euro per maand of ruim 100 euro per jaar zal kosten. Het platform van miljardair Elon Musk kondigde de verandering al een maand geleden aan. Dat gebeurde na de lancering van een nieuwe versie van Tweetdeck. Eind juli meldde Musk op zijn socialmediaplatform dat de naam van de dienst zou veranderen in XPro.

Daarbij gaf Musk aan dat de nieuwe versie wordt geleverd met ‘een groot aantal’ plugins. Dat zijn uitbreidingen op de mogelijkheden die het systeem van Tweetdeck eerder aanbood.