Ook fabrikanten Panasonic en Toshiba staken leveringen aan Huawei

Panasonic laat weten dat de ban geldt voor producten die voor minstens een kwart uit Amerikaanse materialen of technologieën bestaan. Op de Chinese website van Panasonic meldt het Japanse bedrijf overigens dat het normaal aan Huawei blijft leveren.



Toshiba volgde kort na de aankondiging van Panasonic met een soortgelijke boodschap. In het geval van Toshiba gaat het in elk geval om chipleveringen.



Eerder deed een reeks Amerikaanse, Aziatische en Europese bedrijven Huawei al in de ban. De Britse telecomaanbieders Vodafone en EE bieden voorlopig geen telefoons van het bedrijf aan voor hun nieuwe 5G-netwerken. Meerdere Amerikaanse en zelfs Nederlandse chipmakers zijn gestopt met het leveren aan het concern en Google mag in de toekomst geen updates meer uitbrengen. Washington plaatste Huawei op de zogenoemde Entity List, een zwarte lijst met bedrijven die geen handel mogen drijven met Amerikaanse organisaties.



De maatregelen zijn nu echter beperkt. Huawei krijgt drie maanden uitstel. Zo kan het bedrijf netwerkapparatuur die het al zou leveren aan kleine providers in de VS tóch leveren, terwijl het met Google kan werken aan Android-upgrades voor zijn bestaande smartphones. Het verantwoordelijke ministerie benadrukt tegenover persbureau Reuters dat het een tijdelijke maatregel is. ,,Dit is geen capitulatie, dit is zorgen dat het huishouden blijft draaien.”