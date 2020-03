Op zoek naar ‘jouw’ smartphone? Let vooral hierop

Menig consument is tevreden met de prima allround-toestellen die de grote merken op de markt brengen. Maar wat als je iets heel specifieks zoekt? Een smartphone met extreem lange batterijduur bijvoorbeeld, of de allerbeste camera van het moment. Hoe maak je de juiste selectie in de veelheid van specificaties?

Vergelijk de nieuwe referentiesmartphones (de zogenaamde flagships) die merken als Samsung, Apple, Huawei en OnePlus regelmatig uitbrengen, en je merkt meteen dat ze op de belangrijkste punten (camera, scherm, rekenkracht, batterij) aan elkaar gewaagd zijn. De laatste vijf jaar moest je je best doen om nog een écht slechte smartphone te vinden, helemaal als je bereid was 500 euro of meer op tafel te leggen.



Het wordt iets moeilijker als je smartphones zoekt die op bepaalde niveaus uitblinken. Dan ben je verplicht naar de technische details kijken, de zogeheten ‘specs’ of specificaties. Gelukkig houden online prijsvergelijkingstools daar rekening mee: in de Pricewatch van Tweakers of de productvergelijker van Hardware Info vind je bijvoorbeeld maar liefst 25 parameters (prijs, merk, maar ook camera, werkgeheugen, processor) op basis waarvan je dé smartphone kan vinden die het beste bij jou past.



We tonen dat aan de hand van drie profielen van typische smartphonegebruikers.

1. De frequente reiziger

Specs om op te letten: batterij, schermdiagonaal, aansluitingen

Vaak on the move? Dan is het wellicht verstandig om in de eerste plaats een toestel met een krachtige batterij te zoeken. Daar zijn belangrijke verschillen in tussen de verschillende merken, maar een goeie leidraad is om vanaf 4.000 milliampère (mAh) te beginnen. Dat is het soort batterijkracht dat je in staat zou moeten stellen om het – zelfs bij extreem veelvuldig gebruik – toch een werkdag op één batterijlading vol te houden.

Ook een mooi en groot scherm is belangrijk: een schermdiagonaal vanaf 6 inch (zo’n 15 centimeter) is wenselijk om tijdens het pendelen of reizen wat Netflix te kijken, net als een resolutie die boven de ‘gewone’ hoge definitie gaat (dus meer dan 1.920 op 1.080 pixels).

En hoewel draadloze koptelefoons en oortjes het afgelopen jaar een enorme boom hebben ondergaan, blijft het voor deze categorie wenselijk om ook een klassieke 3,5mm-audio-uitgang te behouden: een klassiek stel oortjes valt nooit zonder stroom.

2. De selfiequeen/-king

Specs om op te letten: camera, schermdiagonaal

Volledig scherm © AP Voor wie zichzelf graag op de gevoelige plaat vastlegt, is de camera cruciaal. Smartphonecamera’s hebben een onwaarschijnlijke groei doorgemaakt de afgelopen jaren, zowel wat hun klassieke kracht betreft (uitgedrukt in megapixels) als in hun aantal.

Een beetje selfiequeen of -king is allang niet meer tevreden met een smartphone die niet minstens vier ingebouwde cameralenzen heeft. Die megapixels zijn ook belangrijk voor de primaire camera, die ondersteund wordt door de andere. De betere toestellen hebben tegenwoordig een primaire camera van 48 megapixel. Natuurlijk is ook het scherm – zowel qua grootte als qua resolutie – niet onbelangrijk om je resultaten te checken, voordat je foto’s aan Instagram toevertrouwt. Let op de verschillende lenzen, zodat je in alle situaties een toepasselijke lens kan gebruiken. Zo hebben vrijwel alle ‘topmodellen’ tegenwoordig een groothoeklens, een ultra-groothoeklens en een zoomlens.

3. De media-omnivoor

Specs om op te letten: resolutie, processor

Ben jij een frequente gamer of youtuber? Kan je geen uur zonder Netflix? Dan is het scherm het eerste waar je op moet letten. Een ‘gewone’ gebruiker komt er wel met een high definition-schermresolutie of iets hoger. Als ware mediajunkie let jij ook op wát voor scherm erin zit en kies je natuurlijk voor OLED. Veel beeldpunten zijn leuk, maar kosten ook meer accuduur, en dat betekent: korter kijken. Full HD of Wide Full HD is dus prima, 4K op een smartphone is alleen leuk om de blits bij je vrienden te maken.

Waarom OLED? Omdat je dan de beste zwartwaarden hebt en dus het hoogste contrast en de diepste kleuren. Deze techniek zorgt ook nog eens voor batterijbesparing, omdat zwarte pixels daadwerkelijk worden uitgeschakeld. Vrijwel alle modellen boven de 700 euro hebben zo’n scherm, maar er zijn zeker ook wel goedkopere toestellen met OLED te vinden.