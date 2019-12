Opgepast: criminelen proberen massaal op te lichten met valse e-mails van PostNL

Dat we veel van onze kerstcadeautjes online kopen, is duidelijk: PostNL verwerkt deze eindejaarsperiode tot 1,5 miljoen pakjes per dag, een record. Criminelen maken gretig gebruik van die pakjeskoorts om mensen op te lichten. Talloze mensen ontvingen al verdachte e-mails. ,,De berichten die wij konden onderscheppen, werden in naam van PostNL verstuurd en misbruiken de logo’s van de dienst”, zo meldt Safeonweb. ,,Het bericht ziet er op het eerste zicht echt uit, maar wie beter kijkt, zal opmerken dat de afzender niet echt PostNL is en dat het referentienummer niet klopt.”



In de valse mails die circuleren wordt vaak gevraagd ‘niet betaalde verzendkosten’ alsnog te betalen. ,,Bij de meeste webshops zijn de verzendkosten bij de prijs begrepen”, stelt Safeonweb. ,,Meestal weet je vooraf wel of je nog verzendkosten zal moeten betalen of niet. Informeer je daarover bij elke online-aankoop, zodat je niet moet twijfelen als je een verdacht bericht krijgt.”



In andere mails staat bijvoorbeeld dat pakketjes worden tegengehouden door de douane. De phishingmail roept dan op invoerrechten te betalen.