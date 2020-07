Oplichters aan de haal met grote Twitteraccounts, ook Geert Wilders gehackt

Zo zet je het snel groeiende platform TikTok in voor je bedrijf

15 juli Debra van der Heide (DSocials) is Social Media Marketing-coach. Ze helpt zzp-ondernemers en bedrijven met het opzetten of verbeteren van social media-accounts. Een slimme ondernemer zet nu ook TikTok in, want met nu al 3,5 miljoen gebruikers wint TikTok snel aan terrein in Nederland.