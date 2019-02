Opvouwbare telefoon Huawei onder de loep; wat krijgen we voor 2300 euro?

Dat het Chinese Huawei bezig was met een vouwbare telefoon was allang bekend, maar gisteren kondigde het bedrijf het dan eindelijk officieel aan. De Huawei Mate X is het uiteindelijke resultaat geworden van - naar eigen zeggen - jaren van onderzoek, dat bakken met geld kostte. Wat krijgen kopers voor de astronomisch hoge aanschafprijs van 2300 euro? Tweakers mocht een kijkje nemen.

Als we bij evenementen van telecombeurs Mobile World Congress binnenkomen, kijken we altijd waar de demoruimte is. Zo lopen we na de show zo weinig mogelijk risico dat we een toestel niet kunnen vasthouden, doordat er te veel wachtenden voor ons zijn. Soms hoeven we daar wat minder scherp op te zijn en kunnen we een plek kiezen waar de presentatie beter te volgen is.

Vandaag vroegen we bij binnenkomst direct aan een werknemer van Huawei waar de demoruimte was. We zijn vervolgens zelfs op een plek gaan zitten, waar we eigenlijk niet mochten komen. De reden? We wisten dat Huawei een vouwbare smartphone met 5G ging aankondigen. We hoopten bij het einde van de presentatie als eerste bij de toestellen te zijn.

Volledig scherm

Nu hebben we de demoruimte bezocht, maar we weten nog redelijk weinig over deze vouwbare smartphone met de naam Mate X. We mochten het toestel niet aanraken; de Mate X lag achter glas.

Paradepaardje

Dit is duidelijk een paradepaardje waarin Huawei erg veel heeft geïnvesteerd. Er is drie jaar aan gewerkt en volgens ceo Richard Wu is er veel geld en mankracht in dit project gestopt. De eerste indruk die we van de Mate X hebben gekregen, is dat het een geavanceerd stukje technologie is, maar ook dat het apparaat nog niet af is.

Wat weten we over de Mate X? Het is een vouwbare smartphone, net als de Royole FlexPai en de onlangs aangekondigde Galaxy Fold van Samsung. Als je het scherm uitvouwt, is het diagonaal 8,0 inch groot. Dat is een stukje groter dan de 7,3 inch grote Samsung Galaxy Fold en ook iets groter dan de 7,8 inch van de FlexPai.

Een opvallend verschil met de Galaxy Fold is dat de Huawei Mate X, net als de FlexPai, het scherm aan de buitenkant heeft zitten als je hem buigt. Of dat beter of slechter is bij een vouwbare telefoon, kunnen we pas zeggen als we een aantal vouwbare smartphones in onze handen hebben gehad. In elk geval is duidelijk dat de kans op beschadigingen aan het scherm groter is met het scherm aan de buitenkant. Met oplossingen als Gorilla Glass 5 of 6, maken we ons daar niet zo veel zorgen meer over bij reguliere smartphones, maar een buigbaar scherm moet flexibel zijn en er kan daarom geen hard glas voor zitten. Er is dan ook meteen een hoesje voor de Mate X aangekondigd.

Zichtbare vouw

In uitgevouwen toestand viel op dat de vouw zichtbaar is, maar hij lijkt minder zichtbaar dan bij de Galaxy Fold. Die indruk is echter slechts gebaseerd op een aantal beelden van de Samsung-presentatie. Hoe dan ook: de vouw bij de Mate X is zeker zichtbaar en dat is een zwak punt van de eerste lichting vouwbare telefoons, al weten we niet hoe Mate X eruitziet als hij eenmaal in de winkels ligt. Dat gebeurt vermoedelijk tegen de zomer.

Volledig scherm Opgevouwen en wel

Wanneer je de Mate X dichtvouwt, valt op dat het scherm uit twee ongelijke delen bestaat. Het ene deel is 6,6 inch, wat een stuk groter is dan het scherm waar je bij Samsung naar kijkt als je hem in de smartphonemodus bekijkt. Die is namelijk maar 4,6 inch en dat is klein voor een hedendaags smartphonescherm. Op dat gebied wint de Mate X het dus, want het is toch jammer dat de modus die je waarschijnlijk vaak zult gebruiken, een erg lage relatieve schermgrootte heeft anno 2019. Het scherm aan de andere kant, die we maar achterkant zullen noemen, is 6,38 inch groot.

Vernuftig

Wat ook opvalt als je de Mate X dichtvouwt, is dat hij netjes op zijn plek klikt en pas weer uit te vouwen is als je op de releaseknop drukt. Het scharnier ziet er bijzonder vernuftig uit en zou dan ook bestaan uit meer dan honderd onderdelen. Huawei lijkt dit beter voor elkaar te hebben dan Royole met de FlexPai, want daarbij zit er flink wat ruimte tussen de twee schermen als hij dichtgevouwen is. Bij Huawei is dat niet of nauwelijks het geval en op dat vlak komt de Mate X dan ook wat meer ‘af’ over.

Huawei heeft niet enorm veel bekendgemaakt over de Mate X. Zo zijn de specificaties van de camera's een groot raadsel, hoewel er in dit prototype drie camera’s zitten. Er is vanzelfsprekend geen frontcamera aanwezig, dus selfies maak je ook met de camera’s achterop. Dat betekent natuurlijk alleen maar dat de foto’s van hogere kwaliteit zullen zijn, dus ons hoor je niet klagen.

Prachtig scherm

Verder gaat het uiteraard om een oledscherm, want andere smartphoneschermtypes kunnen niet op deze manier vouwen. Aan de zijkant van het toestel zit een vingerafdrukscanner. Het is niet bekend of er ook een vorm van gezichtsherkenning aanwezig is.

Huawei doet een heel rijtje beloftes over de Mate X, die we niet direct kunnen weerleggen. Het zou de snelste vouwbare 5G-telefoon zijn, wat best eens zou kunnen, aangezien er nog niet veel vouwbare telefoons aangekondigd zijn. Ook zou het de dunste vouwbare telefoon zijn - en ook dat geloven we. Tot slot hebben we nog geen snellere laadtechniek dan het de aangekondigde 55W-SuperCharge in handen gehad, dus ook dat is mogelijk waar.

Volledig scherm Richard Yu kondigt het toestel aan

Wat ons echter het meest interesseert, is niet of het de dunste of snelste is, maar of deze vouwbare smartphone in de praktijk goed werkt tegen de tijd dat hij uitkomt. Gezien het feit dat hij nog achter glas zit, zal dat nu niet het geval zijn. We zijn in elk geval onder de indruk na deze eerste kennismaking, ook al was die erg beperkt. Na vandaag is de Mate X de vouwbare telefoon waar we het meest naar uitkijken, alleen al omdat hij een solide vouwsysteem lijkt te hebben en omdat hij ons daarnaast praktisch in gebruik lijkt, ook in ingeklapte stand.

We zijn wel bang dat hij erg krasgevoelig zal zijn. Bovendien zal hij 2300 euro kosten en dat is nog duurder dan de 1999 euro kostende Galaxy Fold. Daarom zien we de presentatie vooralsnog meer als een kijkje in de toekomst. Als de afgelopen week ons één ding geleerd heeft, is het wel dat vouwbare telefoons voorlopig niet voor de massa beschikbaar zijn.