Over student J. zwerft nu álles rond op het darkweb door datalek school

Het is zeer persoonlijke informatie die niemand zou mogen zien. Maar het staat al weken op internet. ‘E-mail van reclassering met mededeling dat J. verdachte is in een nieuwe zaak en voor minimaal veertien dagen in een huis van bewaring verblijft.’ De passage komt uit een van de twintig documenten vol gevoelige gegevens over J. (19). Hij heeft schulden, spijbelt, draagt een enkelband en maakte ruzie met een docent. ,,Ik voelde me bedreigd’’, zei die.