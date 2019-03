Overal muziek: wat is de beste goedkope én draagbare bluetoothspeaker?

Het zijn hebbedingen, bluetoothspeakers. Echt nodig zul je ze niet snel hebben, maar leuk ‘voor erbij’ zijn ze zeker, voor tijdens die picknick in het park, dat weekendje in een huisje of dat weekje wintersport. Er zijn dan ook nogal wat merken die een of meer modellen in hun assortiment hebben. Tweakers bekeek een aantal van deze hebbedingetjes.

Om de test een beetje eerlijk te houden, selecteerden we speakers die in prijs enigszins vergelijkbaar zijn. We hebben gekozen voor modellen die ruwweg 100 tot 200 euro kosten. Daarmee vallen de instapmodellen van veel fabrikanten af en blijven ook de topmodellen buiten beschouwing. Verder hebben we modellen gekozen die ook in functionaliteit vergelijkbaar zijn. We kijken naar ‘pure’ bluetoothspeakers met een accu als stroomvoorziening, zodat ze buitenshuis zijn te gebruiken. In onze test kom je dus geen slimme speakers of speakers voor een audiosysteem tegen, ook al zijn er in de door ons gekozen prijsklasse de nodige van te vinden.

Bij de verschillende headsets en koptelefoons die we hebben getest, proberen we aan de hand van meetwaarden iets over de kwaliteit van het geluid te zeggen. We meten steeds de frequentiekarakteristieken van de verschillende headsets en zetten ze tegen elkaar af. Bij headsets en koptelefoons werkt dat goed, omdat het gemakkelijk is om de omstandigheden waaronder de meting plaatsvindt, gelijk te houden. Met een microfoon in een kunstkop en een opstelling in een geluiddichte ruimte ben je al een heel eind. Bij een vergelijkbare meting aan de speakers die we hier willen testen, is dat anders. Hier is het veel moeilijker om een microfoonopstelling te verzinnen die vergelijkbare omstandigheden creëert voor de verschillende speakers. Dat komt vooral door de verschillen in vormgeving.

Testpanel

Volledig scherm Het testpanel in actie © Tweakers We hebben daarom gekozen voor een heel andere testmethode, een heel menselijke vergelijking. We hebben een testpanel samengesteld dat naar geluid uit de verschillende speakers luisterde, zonder dat de leden van het panel die speakers konden zien. We hebben daarvoor een opstelling gemaakt waarin de speakers achter een doek zijn verscholen. De testpersonen zaten op een kleine meter afstand van de speakers, die ruwweg op oorhoogte waren geplaatst.

We lieten de testers bij elke speaker steeds een serie van vijf dezelfde muziekstukken horen, die samen hopelijk een goed beeld geven van de audiokwaliteit van het apparaat. Bij die muziekstukken zat wat klassiek, wat rock, wat pop en wat dance, allemaal met een flac-bestand als bron, afgespeeld op een laptop die via bluetooth verbonden was met de speaker. Op die manier hebben twaalf proefpersonen een mening gevormd over de acht speakers, en die mening vormt de basis voor de beoordeling. Aan de proefpersonen hebben we gevraagd om factoren als basweergave, midden- en hoogweergave en de definitie van het geluid - de mate waarin de verschillende geluiden duidelijk van elkaar zijn te onderscheiden - te waarderen met een cijfer van 1 tot en met 10, en het oordeel eventueel toe te lichten. Hier een greep uit de testresultaten.

De allrounder (JBL Xtreme Zwart, 157,99 euro)

Volledig scherm Tweakers © Tweakers

De Xtreme is een grote en zware speaker. Het is daarom prettig dat JBL een stevige schouderband meelevert. Hij kan als powerbank functioneren, hoewel er concurrenten zijn die op dat vlak beter presteren. De Xtreme heeft niet het meest gebalanceerde geluid van de speakers in deze prijsklasse. Daarvoor is de bas te hard en heeft hij een stevige piek in het midhoog. Het maakt de Xtreme minder geschikt voor binnen, maar juist een prima keuze voor gebruik in de open lucht. Waar bij veel speakers dan vooral de bas verwaait, blijft de Xtreme een stuk beter overeind. Daarbij is het erg prettig dat hij spatwaterdicht is en grote, gemakkelijk te bedienen knoppen heeft.

Cijfer: 8

De audiofiel (Bose SoundLink Mini II, 229 euro)

Volledig scherm Bose © Bose

De Bose SoundLink Mini II is heerlijk klein, maar presteert desondanks goed. Vooral het geluid van de kleine speaker is opvallend goed: neutraal, maar met goede bas, ‘midden’ en ‘hoog’. Hij heeft wat kleine minpunten: er is geen bijbehorende app en het apparaat heeft een wat hoekige vormgeving. De speaker heeft bovendien een wat laag maximaal volume. Voor dat feestje in het park is de SoundLink Mini II misschien niet de beste keuze, maar als je vooral in geluidskwaliteit geïnteresseerd bent, zit je met de Mini II goed.

Cijfer: 8

De budgetspeaker (Soundcore Flare+ 79 euro)

Volledig scherm Soundcore Flare © Soundcore

Bij de Flare+ is het geluid wat onopvallend, maar vrij neutraal, op een piek in het midhoog na. Gelukkig heeft de speaker een knop voor basboost. Die verbetert het geluid aanzienlijk. De verlichting is wat ons betreft een overbodige luxe, maar hij is gelukkig uit te zetten. De prijs van de Flare+ is een groot pluspunt en dat is niet het enige. De speaker heeft namelijk nog een sterk punt: de accuduur. Die is beter dan bij de meeste vergelijkbare speakers, wat wil zeggen dat hij ook prima is in te zetten als powerbank.