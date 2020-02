‘Overname Fitbit door Google-moeder is gevaar voor privacy’

Je smartphone draadloos opladen? Dit moet je weten

19 februari Draadloos oplaadbare smartphones zijn intussen al een beetje de hype voorbij, maar dat wil ook zeggen dat ze meer ingeburgerd raken. Bij de grote smartphones is de optie nu gewoon deel van het pakket. Ben je nog niet helemaal zeker of het wel de investering waard is? Lees dan even de volgende vijf aandachtspunten.