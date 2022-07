Pas op: als je dit fout doet op je nieuwe smartphone, kun je straks nergens meer inloggen

Steeds meer mensen gebruiken een app voor tweestapsverificatie. Het is een goede manier om verschillende accounts te beschermen. Het is belangrijk dat je je gegevens overzet wanneer je een nieuwe smartphone krijgt, want zo behoud je je toegang tot je tweefactorcodes en kun je je aanmelden bij je accounts op je nieuwe telefoon.

Oude smartphone: wis Google Authenticator niet

Het zou heel eenvoudig moeten zijn, maar veel mensen ervaren er toch problemen mee: het overzetten van hun Google Authenticator-app naar een andere (nieuwe) smartphone. Die problemen dienen zich dan ook vooral aan wanneer mensen eerst hun oude telefoon wissen en daarna pas op hun nieuwe telefoon Google Authenticator willen zetten. Of als mensen hun back-up(s) niet goed ingesteld hebben. Zo voorkom je een hoop gedoe:

Het allerbelangrijkste: verwijder Google Authenticator niet van je oude telefoon. Deze heb je nodig om je codes op een eenvoudige manier over te zetten. Voor iPhones en Android-telefoons gelden vergelijkbare stappen.

QR-code scannen

Open Google Authenticator op je oude telefoon en klik op de drie stippen in de rechterbovenhoek om bij een vervolgkeuzemenu terecht te komen.

Tik op ‘Accounts exporteren’, vervolgens tik je op ‘Doorgaan’ en in sommige gevallen dien je je identiteit opnieuw te bevestigen. Dat kan bijvoorbeeld met je pincode, gezichtsscanner of vingerlezer. Vervolgens kies je welk account je over wil zetten.

Het is meestal handig alles in een keer te doen, of er moeten oude accounts bijzitten die je toch niet meer gebruikt. Vervolgens tik je op ‘exporteren’ en verschijnt er een QR-code. Scan deze code met de Google Authenticator-app op je nieuwe telefoon. Tik daar op ‘Scan QR-code’, scan de code van het verlichte scherm op je oude smartphone en presto: alles is overgezet.

Wat als mijn oude telefoon kwijt of gestolen is?

Mocht bovenstaande niet meer lukken omdat je oude telefoon kwijt of gestolen is, dan ga je als volgt te werk: Installeer Authenticator op je nieuwe telefoon. Ga op je computer of laptop naar de site van Google voor authenticatie in twee stappen en meld je aan bij je Google-account. Klik op ‘Telefoon Wijzigen’ in het gedeelte Authenticator-app. Selecteer het type telefoon dat je gaat gebruiken en volg de aanwijzingen. Als je Google Authenticator helemaal wilt uitschakelen, klik je op het prullenbakpictogram en bevestig je je beslissing. Google zal dan je 2FA-codes sturen via SMS.

Vervolgens open je de Authenticator-app op je nieuwe telefoon en scan je de QR-code die op de website van Google wordt weergegeven. Vervolgens voer je een code van zes cijfers in om te controleren of alles goed werkt. Je moet deze handelingen herhalen voor elke dienst die je op dat moment gebruikt met Google Authenticator.

Backupcodes gebruiken

Werkt alles hierboven niet? Er is nog een ander potentieel vangnet. Sommige gebruikers hebben back-upcodes ingesteld. Je kunt deze op je nieuwe toestel invoeren. Weet je niet meer waar deze zijn? Meld je aan bij je Google-account en klik vervolgens op ‘Beveiliging’. Scrol omlaag naar tweestapsverificatie en voer je wachtwoord in. Op de volgende pagina scrol je omlaag naar ‘Back-upcodes’ en laat je je codes weergeven om bestaande backupcodes op te halen en aan het nieuwe apparaat toe te voegen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.