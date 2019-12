Philips: Geen schade opgelopen door Chinese hackers in 2016

De aanval, bekend onder de naam Cloud Hopper, werd in 2016 ontdekt door beveiligingsonderzoekers. Veertien getroffen bedrijven werden niet bij naam genoemd. De krant, die zich baseert op verschillende bronnen binnen het onderzoek naar de hack, schrijft dat bij Philips onder meer medische onderzoeksgegevens werden buitgemaakt.



De hackers zouden binnen zijn gekomen via clouddienstverlener HP Enterprises (HPE) en IBM en de uitvoering was veel groter dan eerder bekend werd. Philips benadrukt nogmaals dat het bij HPE geen patiëntgegevens opsloeg. HP had niet door dat de netwerken van hun klanten werden gehackt en meldde dat er geen gevaar was, terwijl hun systemen werden overspoeld door hackers.