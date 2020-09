PlayStation 5-games van Sony hebben adviesprijs van 80 euro

In een blog schrijft Sony welke games er gelijktijdig uitkomen met de PlayStation 5 op 19 november. Het gaat om games die gemaakt zijn door studio’s die in het bezit zijn van Sony. Demon’s Souls en Destruction AllStars hebben een adviesprijs van 80 euro. Daarmee lijkt dat de nieuwe standaardprijs voor ‘volledige’ games te zijn.

Sackboy A Big Adventure is ook meteen bij de release te koop, voor die game hanteert Sony een prijs van 70 euro. Verder verschijnt Astro’s Playroom, maar die game is gratis geïnstalleerd op alle PlayStation 5-consoles.

De genoemde prijzen zijn adviesprijzen. Sony zal die aanhouden bij de verkoop van digitale games, maar winkels gaan daar mogelijk onder zitten met fysieke versies. Dat is momenteel ook het geval met PlayStation 4-games. Sony verkoopt nieuwe titels digitaal voor 70 euro. Dat is bijvoorbeeld het geval met Ghost of Tsushima. Die game staat in de Pricewatch voor 56 euro.

Goedkoper in VS

Meerdere uitgevers hebben al aangegeven dat ze games voor next-genconsoles duurder gaan maken. Games zouden de afgelopen jaren veel complexer zijn geworden, terwijl de prijs niet of nauwelijks is gestegen. Veelal gaat het om aangekondigde stijgingen van 60 naar 70 dollar. De europrijs kan hoger uitvallen; dat is ook bij Sony het geval. De nieuwe games die hier 80 euro kosten, krijgen in de VS een prijskaartje van 70 dollar.