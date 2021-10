Populair onlinegamingbedrijf Roblox werkt aan oplossing na al twee dagen durende storing

Grootste gamingcen­trum van Nederland opent in september elk weekend in Purmerend

Dit weekend opent het grootste esportscentrum van Nederland haar deuren. In september kun je er elk weekend terecht om zelf te gamen óf te kijken naar spannende esportswedstrijden. Vanaf oktober is het Omen Gaming Center in het Rabo Esports Stadium te Purmerend iedere dag toegankelijk.

4 september