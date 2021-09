Privacywaakhond teleurgesteld: ‘Kabinet gaat tegen kamer in door niet meer geld te geven’

De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is teleurgesteld na de presentatie van de Miljoenennota eerder deze week. De waakhond die datalekken bestrijdt krijgt evenveel geld als vorig jaar, terwijl een hoger budget hard nodig is.

Dat schrijft de AP op zijn site. ‘Het kabinet gaat hiermee tegen de wens van de Tweede Kamer in, die dit jaar twee moties aannam om het budget van de AP te verhogen’, aldus de waakhond.

De AP krijgt in het komende jaar een budget van 25 miljoen euro, net als in 2021. Dat is volgens voorzitter Aleid Wolfsen veel te weinig: ,,Wij kunnen al jaren ons werk niet goed genoeg doen, simpelweg omdat we te weinig mensen hebben. Maar in plaats van een verhoging, wordt ons budget bevroren.”

Wie een datalek ontdekt, kan deze melden bij de AP. De waakhond kan sinds de invoering van de Europese privacywet ook hoge boetes uitdelen als bedrijven te weinig doen om zo’n lek te bestrijden. Die boetes kunnen oplopen tot 20 miljoen euro, of 4 procent van de jaaromzet van een bedrijf.

Boete voor privacyschending Barbie

Zo’n boete werd voor het eerst uitgedeeld aan het HagaZiekenhuis in Den Haag, dat wegens het slecht beveiligen van privégegevens 460.000 euro moest betalen. Een boete die door de rechter werd verlaagd naar 350.000 euro. Personeel van het ziekenhuis bleek makkelijk toegang te hebben tot privégegevens van Samantha de Jong, ook wel bekend als Barbie (uit Oh Oh Cherso), die werden ingezien door 85 werknemers.

De privacywaakhond zegt al jaren niet zijn werk te kunnen doen, omdat de capaciteit er niet is om het grote aantal meldingen van datalekken te onderzoeken. Hierdoor blijven veel mogelijke overtredingen onaangeraakt. Volgens Wolfsen is een budget van 100 miljoen euro nodig. Dat is vergelijkbaar met wat andere waakhonden in Nederland ontvangen.

Wel geld voor bestrijding cybercrime

Wel is er komend jaar meer geld voor inlichtingendiensten AIVD en MIVD, die beide mogen rekenen op 15 miljoen euro extra. Bij de AIVD wordt dat geld ingezet om de cybercapaciteiten te versterken en meer onderzoek te doen naar rechts-extremisme.

Bij de politie wordt extra geld geïnvesteerd in digitalisering en de bestrijding van cybercrime. De politie wil ‘versterkte basisinfrastructuur opzetten om trends waar te nemen en tijdig in te grijpen bij digitale dreiging’, leest de Miljoenennota.

