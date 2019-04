Problemen bij populaire quizapp HQ Trivia: medewerkers komen in opstand

HQ Trivia heeft ruim 2 miljoen spelers. Zij kunnen twee keer per dag via de app meedoen aan een korte quiz van twaalf vragen. De quizzen worden op vaste tijdstippen uitgezonden. De deelnemers die alle twaalf vragen goed beantwoorden, delen de jackpot.

Overdosis

Yusupov lanceerde HQ Trivia in 2017, samen met Colin Kroll. Die werd afgelopen december dood aangetroffen in zijn appartement in New York. Hij is vermoedelijk overleden aan een overdosis heroïne. Yusupov en Kroll hadden eerder videoplatform Vine opgericht, dat ze binnen een jaar verkochten aan Twitter, voor enkele tientallen miljoenen dollars. Anonieme medewerkers zeggen tegen TechCrunch dat HQ Trivia nog maar een paar miljoen dollar op de bank heeft staan. Het bedrijf erachter zou zo’n 1 miljoen dollar per maand verliezen.