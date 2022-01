Reageert je computermuis niet? Zo los je het op

Schade aan de hardware

Om te beginnen is het belangrijk wat voor type muis je hebt en wat de conditie ervan is. Een muis met een draad die het van de een op andere dag niet meer doet is zorgwekkender dan een draadloze muis die opeens geen verbinding meer lijkt te hebben.

En ja, als er een complete kop koffie over je bureau gaat en de koffie stroomt de binnenkant van je muis in, heb je een serieus probleem. Een scheurtje in de behuizing, een muisknop die loslaat of de sensor van je muis die stuk is; negen van tien keer is het dan einde oefening.

Hardware-schade is niet de moeite waard om te repareren, maar vaak gaat het om andere, simpelere kwaaltjes.

Batterijen en USB-poort

Het eerste dat je moet checken is de stroombron. Een draadloze muis heeft batterijen of is oplaadbaar. Batterijen en accu’s gaan een keer leeg, dus geen paniek. Gebruik je oplaadbare batterijen, kijk dan of je die moet vervangen voor nieuwe exemplaren die een lading beter vasthouden. Als het opladen niet meer werkt, is er waarschijnlijk iets hardware-technisch aan de hand.

Veel draadloze muizen hebben een dongle die je in een USB-poort van je pc of laptop prikt om met het apparaat te communiceren. Check of die daadwerkelijk goed is ingeplugd. Bij een bedrade muis is het zaak dat deze op een USB-poort is aangesloten. Als dat het geval is, controleer dan of deze er helemaal in zit. Werkt-ie niet, probeer de bedrade muis dan in een tweede beschikbare USB-poort of op een ander apparaat.

Verbinding maken met bluetooth

De wegen van bluetooth blijken soms ondoorgrondelijk. Wanneer een draadloze muis via bluetooth geen verbinding maakt via een dongle, loont het om dit handmatig te doen via het bluetooth-menu. De bluetooth-verbindingsknop op de muis is veelal een klein knopje aan de onderkant. Soms is dit ook de aan-uitknop. Houd deze knop ingedrukt en houd de muis dicht bij de computer om het koppelproces te starten. Soms zit dit knopje op de dongle zelf.

Microsoft heeft een handige koppelingsfunctie onder Windows en anders kun je via het algemene bluetooth-menu de koppeling bewerkstelligen. Wacht tot de muis in de lijst verschijnt en klik op de melding om het apparaat te koppelen. Soms helpt het ook om eerst je bestaande draadloze muis uit de lijst met bluetooth-apparaten te verwijderen en opnieuw te koppelen. Op een Mac open je ‘Systeemvoorkeuren’ en ga je naar Bluetooth. Of je klikt rechtsboven in je scherm op het Bluetooth-icoontje, direct naast het accu-icoontje om een muis te koppelen.

Algemene tips

Moderne muizen werken met software die je soms moet updaten. Windows-gebruikers gaan naar ‘Apparaatbeheer’, scrollen naar beneden naar ‘Muizen’ en klappen het pijltje naar beneden uit. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op het betreffende apparaat en klik op ‘Stuurprogramma bijwerken’ om eventuele updates binnen te halen.

Het is ook mogelijk dat je een software-update rechtstreeks van de website van de fabrikant moet downloaden. De meeste muizen hebben tegenwoordig een eigen app draaien. Hierin bevindt zich veelal wel een menu waarmee je de software kunt updaten. Het updaten van het besturingssysteem van je pc of Mac kan ook problemen verhelpen.

Soms ligt het probleem aan de ondergrond van je bureau of tafel. Een muismat biedt dan uitkomst. Een muis werkt het best op een vlakke, gladde en ondoorzichtige ondergrond, zodat het licht dat de muis uitzendt niet wordt onderbroken. Een goede muismat ondervangt dit.

En soms, heel soms, werkt het afsluiten en opnieuw opstarten van je computer ook gewoon.

