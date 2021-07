Recensie: dit Ikea-schilderij is stiekem een luidspreker

VideoIkea’s nieuwe Symfonisk lijkt op een schilderij voor aan de muur, maar is stiekem ook een slimme luidspreker. Ziet er fraai uit, maar hoe klinkt hij? We zochten het uit met de redactie van Tweakers.

Niemand had tien jaar geleden kunnen vermoeden dat Ikea nog eens luidsprekers op de markt zou brengen. Toch heeft de meubelketen inmiddels een aardig aanbod, inclusief een aantal slimme speakers in de Symfonisk-lijn.

Daarvan is net een derde variant op de markt verschenen: de ‘Symfonisk schilderijlijst met wifi-speaker’. Een hele mond vol, die in ieder geval duidelijk maakt wat het onderscheid is met de bestaande ‘Symfonisk tafellamp met wifi-speaker’ en de ‘Symfonisk wifi-boekenplankspeaker’.



Net als de overige modellen is de nieuwe schilderijlijst samen met Sonos ontworpen en past hij naadloos in het Sonos-ecosysteem. En net als zijn twee voorgangers is hij in wit en zwart verkrijgbaar. De schilderijlijst kost 179 euro, net zoveel als de tafellamp. Beide zijn daarmee iets goedkoper dan de One, het instapmodel van Sonos. De schilderijlijst is echter wel een stuk duurder dan het instapmodel van Ikea zelf: de boekenplankspeaker. Die kost net geen 100 euro.

Dunne lijst aan de muur

Opvallend aan de schilderijlijst is dat hij zo plat is. Ikea is zo slim geweest om de elektronica in een kleiner deel van de behuizing te stoppen. Je ziet die dunne lijst, die niet dikker is dan de lijst van de gemiddelde foto, met achter de lijst dus een paar centimeter ruimte.

Het deel dat je ziet, heeft heel dunne kunststof randjes waarbinnen een doek gespannen is met een afbeelding erop. Net als bij de boekenplankspeaker is dat paneel te vervangen. In eerste instantie is de speaker verkrijgbaar met wit of zwart doek, maar vanaf 1 september gaat Ikea drie andere panelen leveren.

Het is al duidelijk dat er nog meer ontwerpen komen. Wie wat zoekt, vindt minstens twaalf ontwerpen die in de komende maanden beschikbaar zullen komen. De eerste drie panelen kosten 15 euro, de latere modellen kosten allemaal 30 euro, een wat merkwaardig prijsverschil.

Doordachte behuizing

Sonos is verantwoordelijk voor de binnenkant van de schilderijlijst, maar de ontwerpers van Ikea hebben goed nagedacht over de buitenkant. Dat blijkt vooral als we naar de achterkant kijken. In de randen vind je zes ovalen uitsparingen waardoor je het bedrukte paneel uit de behuizing kunt drukken. Opvallender is de uitsparing aan de onderkant van de speaker. In die uitsparing vind je de aansluitingen voor kabelinternet en het stroomsnoer.

Er worden ook twee rubberen doppen in de kleur van de speakers meegeleverd. De doppen dienen ter isolatie, zodat de speaker geen trillingen doorgeeft aan de vloer. Heel handig: in de achterkant van de speaker zitten twee extra uitsparingen waarin je de doppen kunt parkeren als je ze niet gebruikt, zodat ze niet kwijtraken. Op de achterkant vind je ook nog vier stoffen stootkussens, zodat trillingen niet aan de muur worden doorgegeven als je de speaker hebt opgehangen.

Bediening

Het paneel met de afbeelding bedekt de hele voorkant, wat wil zeggen dat er voorop geen ruimte is voor knoppen. Die heeft de schilderijlijst gelukkig wel. Aan de linkerkant achter op het dunne deel van de behuizing zitten er drie: twee knoppen om het volume te regelen en een knop waarmee je de muziek pauzeert en weer laat spelen. Simpel en doeltreffend.

Uiteraard is de Symfonisk vooral bedoeld om met je telefoon te worden bediend, maar het is prettig dat de schilderijlijst knoppen heeft. Ook als je niet degene bent die de telefoon beheert waarmee de muziek wordt geselecteerd, kun je zo het volume regelen en de muziek pauzeren.

Je hebt wel de Sonos-app nodig om de speaker te kunnen starten. Die is beschikbaar voor Android en iOS. Je hebt dus ook een mobiel apparaat nodig om de speaker aan te sturen. Hij maakt gebruik van je wifinetwerk. Een fysieke audio-ingang is er niet en je kunt ook geen muziek streamen via bluetooth.

Hoe klinkt het?

Grote vraag is natuurlijk hoe dat klinkt. Het korte antwoord: helder. Om niet te zeggen: wat schel. De baspoort levert een stevigere bas dan je van een dergelijke platte speaker zou verwachten. De bas loopt echter niet heel ver door in het laag, maar de tonen die je hoort, zijn lekker compact, lekker strak.

Wat veel meer opvalt, is dat het hoge geluid overheerst. Het is prominent in het geluid van de schilderijlijst aanwezig, wat dus maakt dat hij wat schel klinkt. Er ligt te veel nadruk op hoge stemmen, op solerende elektrische gitaren, op tamboerijnen en instrumenten met vergelijkbare frequenties. Mede doordat de bas niet al te diep doorloopt, heeft dat tot gevolg dat de schilderijlijst wat plat, levenloos of saai klinkt.

Conclusie

Het idee dat Sonos en Ikea met de schilderijlijst hebben, is prima: een platte speaker voor aan de muur, die er uitziet als een schilderij, waarbij je zelf de afbeelding kunt kiezen die zichtbaar is.

De Schilderijlijst klinkt helaas wat schel en mist ook wat bas, zodat het geheel wat vlak en saai klinkt. De speaker past naadloos in het Sonos-ecosysteem en doet het dan vooral goed in stereo of als onderdeel van een homecinemasysteem. Wat extra functionaliteiten als een vaste audio-ingang, bluetooth en een microfoon hadden echter niet misstaan.

