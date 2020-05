Receptkiekjes Máxima verslaan alle andere posts van koninklijk huis op Instagram

Gaminglap­top kopen? Dit zijn de populair­ste exemplaren

17 mei Gaminglaptops zijn een buitenbeentje in laptopland: onder de behuizing zit flink wat kracht, de behuizing zelf is vaak wat ‘uitbundiger’ qua looks dan een zakelijk model. Wil je echt zware games spelen, dan betaal je daar een stevig prijskaartje voor. Toeval wil dat vier grote merken de afgelopen maanden nieuwe gamelaptops lanceerden of aankondigden. We bekijken ze even van nabij.