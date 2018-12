Red Dead Redemption 2 en God of War bekroond bij jaarlijkse Game Awards

The Game Awards wordt gezien als de belangrijkste prijzenshow in de game-industrie. De jury bestaat uit een groot deel van de game-journalistiek. Traditiegetrouw kondigen veel game-ontwikkelaars tijdens de evenementenshow nieuwe projecten aan. Zo werd gisteren de nieuwste Far Cry aangekondigd. Far Cry: New Dawn speelt zich af in een post-apocalyptische wereld, die totaal verwoest werd na een nucleaire oorlog.