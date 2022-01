Rem op persoonlijke reclame: ‘Een keer op aambeien zoeken moet je niet maanden achtervolgen’

Website Israëli­sche krant Jerusalem Post gehackt

De website van de Israëlische krant Jerusalem Post is maandag enige tijd gehackt. Waar de homepage van de krant te zien had moeten zijn, werd een foto getoond van een hand met een rode ring. Uit de ring werd een raket gelanceerd. Daaronder stond in het Engels en het Hebreeuws: ‘We zijn dichterbij dan je denkt.’

3 januari