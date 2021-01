Remarkable 2 review: hoe voelt en werkt deze ‘papieren’ tablet?

Nog altijd wint de nieuwe digitale wereld in rap tempo terrein op de oude, analoge wereld. Die laatste is weliswaar aan de verliezende hand, maar heeft nog altijd verschillende bastions waarin zij dapper standhoudt. Lezen vanaf papier is één van die dingen, maar daar komt met de reMarkable 2 misschien wel verandering in.

Eind 2016 ontstond door een succesvolle crowdfundingcampagne de eerste versie van de ReMarkable, een ‘papieren’ tablet. Oprichter Magnus Wanberg wilde het gevoel van papier onder de vingers, het ritselen van de bladzijden en de geur van inkt combineren met het gemak van een digitaal apparaat. Anno 2021 is inmiddels de opvolger gearriveerd: de reMarkable 2.

Schetsen en noteren

In de eerste plaats is de reMarkable 2 een digitaal notitieblok dat de gebruiker het gevoel moet geven van schrijven op papier met de mogelijkheden die de digitale wereld biedt. Daar slaagt de Noorse fabrikant heel aardig in. Wie de Marker (Plus) over de display laat bewegen, voelt, ziet en hoort een ervaring die heel dicht bij de analoge variant in de buurt komt. De Marker ondervindt een vergelijkbare weerstand bij aanraking van de display en maakt het geluid dat je normaal gesproken bij papier hoort. De vertraging tussen de aanraking van de display en het daadwerkelijk verschijnen van de lijn is weliswaar zichtbaar, maar zo laag dat het niet storend is.

De reMarkable 2 biedt meerdere opties voor de stijl, dikte en kleur van je pen. Bovendien is de tablet uitgerust met een linkshandigenmodus en is het mogelijk je notities direct te versturen als mail, pdf of een ander format. Als digitaal notitieblok doet de reMarkable 2 zijn naam absoluut eer aan. De functies die hiermee verband houden, zijn stuk voor stuk uitstekend uitgevoerd en fijn om mee te werken. Jammer is wel dat de mogelijkheden in de praktijk wat beperkt aandoen. Een belangrijk gemis is bijvoorbeeld dat je gemaakte notities niet direct kunt synchroniseren met software van derden, zoals EverNote, Simplenote of OneNote.

De reMarkable 2 biedt niet alleen uitstekende notitiemogelijkheden, hij is ook als schetsblok te gebruiken. Nu zijn we zelf geen kunstenaars, maar op internet zijn diverse voorbeelden te vinden van mensen die indrukwekkende tekeningen hebben gemaakt op hun reMarkable 2. De Marker (Plus) kan diverse pennen en potloden simuleren, en is ook nog eens druk- en tiltgevoelig. Bovendien kun je bij het schetsen gebruikmaken van layers, waarmee je je tekening heel precies kunt opbouwen. Aan de andere kant ben je natuurlijk wel beperkt tot zwart-witte schetsen en zijn er buiten de genoemde geen softwarematige effecten voorhanden. Veel meer dan je tekening vergroten, verkleinen en draaien is er niet.

Doorsnee e-reader

Buiten alles wat je met een pen, potlood of stift zou willen doen, kun je de reMarkable 2 ook nog als e-reader gebruiken. Het apparaat ondersteunt voorlopig enkel pdf- en Epub-bestanden. Dit zijn de meest voorkomende bestanden voor e-readers. Ondersteuning voor (Adobe-) drm ontbreekt, wat de functionaliteit als e-bookreader beperkt. Natuurlijk kun je op je e-books naar hartenlust aantekeningen maken, markeren en tekenen. Die eerste twee zaken zijn echter in veel gevallen ook mogelijk op reguliere e-readers. Die bieden op hun beurt vaak weer meer andere features als achtergrondverlichting, aanpasbare kleurtemperatuur en enige bescherming tegen water.

Conclusie

De reMarkable 2 is op zichzelf een begerenswaardig notitieblok. Wie voor het eerst de Marker ter hand neemt en deze over de display laat glijden, heeft een ervaring die akelig dicht bij die van de analoge versie komt. Je hoort dezelfde aanraking, ziet met heel weinig vertraging de lijn verschijnen en voelt een weerstand die vergelijkbaar is met die van echt papier.

Als schetsblok is de reMarkable 2 bruikbaar, maar toch ook wat beperkt. De functies die het device op dit vlak aan de zelfbenoemde kunstenaar biedt, zijn stuk voor stuk uitstekend uitgevoerd, maar onder de streep zijn de mogelijkheden in aantal wat karig. Als e-reader voldoet de reMarkable 2 redelijk, al kan hij niet bogen op fijne functies als achtergrondverlichting en instelbare kleurtemperatuur, die veel moderne e-readers wel bieden.

De forse vraagprijs van de reMarkable 2 is wat ons betreft het belangrijkste minpunt. De tablet alleen al maakt je 399 euro lichter. Schaf je direct een Marker, hoes en extra penpunten aan, en dat zul je in de praktijk moeten doen, dan ben je al gauw tussen de 530 en 660 euro kwijt. Dat is hoe je het wendt of keert een fors bedrag. Dermate fors dat de Remarkable 2 voorlopig een nicheproduct zal blijven, dat slechts voor een beperkte doelgroep interessant is.

