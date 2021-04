Review: Outriders is niet foutloos, maar wel erg leuk

Voor een hele nieuwe gamereeks kan het enorm lastig zijn om voet aan de grond te houden. Hoezeer we als gamers ook zeggen te houden van nieuwe games, we kopen uiteindelijk toch vooral de zoveelste editie van FIFA, Call of Duty en andere bekende franchises. De doelgroep voor nieuwe, originele games is kleiner.

Outriders is ondanks die uitdaging een totaal nieuwe spelserie, die het ook goed aanpakt. Het spel is het grootste project waar ontwikkelaar People Can Fly aan heeft gewerkt. De studio maakte eerder Painkiller en Bulletstorm en werkte mee aan Gears of War, maar ging nooit eerder aan de slag met zo’n ambitieus project als Outriders. Square Enix, dat eigenaar is van People Can Fly, heeft er veel geld in gestoken.

Het spel had kort na introductie wel last van serverproblemen, waarvan de grootste kwesties inmiddels zijn opgelost. Op drukke momenten horten en stoten de servers nog steeds wel een beetje, maar daar blijft het op dit moment bij. Dat neemt echter niet weg dat veel gamers de afgelopen anderhalve week flink teleurgesteld waren. In de avonduren en in het weekend bleek Outriders te vaak niet speelbaar doordat de servers overbelast waren. Outriders speelt zich volledig online af, dus zelfs als je in je eentje speelt, moet je verbinding hebben met de servers.

De aarde is op

Outriders is een schietspel dat zich afspeelt op de planeet Enoch. De aarde is namelijk op. De natuurlijke voorzieningen zijn uitgeput en een serie rampen heeft een einde gemaakt aan al het leven op de planeet. De mensheid moest daarom op zoek naar een nieuwe, bewoonbare planeet en die lijkt gevonden in Enoch. Erg succesvol is die verhuizing niet verlopen: slechts één schip met aan boord 500.000 kolonisten weet Enoch te bereiken. Eenmaal aangekomen blijkt dat de planeet ook wordt geteisterd door een vreemde ‘anomaly’, die de planeet en levende wezens wegvaagt.

Die anomaly heeft jou als speler veranderd in wat andere mensen de ‘Altered’ noemen: personen met bovennatuurlijke krachten. Wat dat voor jou als speler betekent, hangt af van de keuze voor een klasse. Er zijn vier opties: Technomancer, Pyromancer, Trickster en Devastator. Elk van de vier klassen vertegenwoordigt een eigen speelstijl en heeft specifieke eigenschappen die daarmee samenhangen.

Ieder een eigen speelstijl

De Devastator kan bijvoorbeeld veel klappen incasseren en moet daarom in de buurt van vijanden blijven. De Trickster springt acrobatisch nabij vijanden om zo snel mogelijk schade te doen. De Pyromancer moet zoveel mogelijk schade aanrichten met vuuraanvallen. Dan is er nog de Technomancer, die allerlei ondersteunde acties kan verrichten om medespelers bij te staan.

Het loont om alle verschillende vaardigheden van je klasse uit te proberen. Een Trickster en Pyromancer kunnen samen bijvoorbeeld flink veel schade aanrichten door hun sterkste aanvallen tegelijk te gebruiken. Zo zijn er allerlei combinaties van mogelijkheden die een verwoestende uitwerking kunnen hebben op vijanden.

Dat is niet alleen spectaculair, maar ook nodig. Outriders bouwt de moeilijkheidsgraad geleidelijk op, in de vorm van World Levels. Hoe hoger je World Level, hoe sterker de vijanden en hoe lastiger de game. Tegelijkertijd wordt de kans groter dat je zeldzame, krachtigere wapens en uitrusting vindt. Speel je echter alleen, dan is het zeer de vraag of je de hoogste World Levels zult halen. Wij bereikten op World Level 7 een plateau. Op dit niveau gingen we in de lastigste gevechten vaak dood.

Wapens aanpassen naar eigen smaak

Het is misschien wat frustrerend om die hogere niveaus in je eentje niet te halen, maar echt erg is het niet. Outriders beloont je na verloop van tijd ook op World Level 7 al prima. Bovendien kun je de items die je hebt, zelf voor een belangrijk deel vormgeven om jezelf nog een iets groter voordeel te geven. Dat heeft alles te maken met de mods die op wapens en items zitten. Deze mods kunnen allerlei bonussen geven. We speelden met een mod die ervoor zorgde dat er, als we vijanden een ‘killing shot’ toebrachten, spontaan vier granaten tevoorschijn kwamen rond die vijand. Handig trucje als er om je vijand heen nog andere vijanden zaten.

Het leukste van bovenstaande systeem is dat je alles dus zelf kunt aanpassen. Wanneer je een wapen of item met een bepaalde mod uit elkaar haalt, dan is die mod vanaf dat moment beschikbaar in de menu’s voor het aanpassen van je wapens. Het verzamelen van toffe mods wordt zo een spel op zich, evenals het gebruiken van die mods op je favoriete wapens en items. Bij de items is met name de uitwerking op je speciale vaardigheden belangrijk.

Vooral mooi op pc

Op audiovisueel vlak doet Outriders het op het ene moment goed en op andere momenten minder. We hebben prachtige, kleurrijke omgevingen gezien, maar ook inspiratieloze, lelijke omgevingen. We hebben mooie afgewerkte character models gezien, maar ook details in de spelwereld waar games van de vorige generatie zich nog voor zouden mogen schamen. Gelukkig overheerst de goede kant wel, met dank aan het hoge tempo in de actie, waardoor details naar de achtergrond verdwijnen. De vele kleurrijke effecten die op het scherm komen tijdens gevechten, zorgen voor mooie plaatjes.

Daarbij blijft de framerate op alle platformen trouwens goed. We hebben Outriders primair op pc gespeeld, maar de game ook enkele uren op de Xbox Series X en de PlayStation 5 gespeeld. Tussen de twee consoleversies zijn nauwelijks visuele verschillen zichtbaar, maar de pc-versie springt er - op een pc bewapend met een Nvidia Geforce RTX 3080 - wel bovenuit.

Conclusie

Outriders is een game die veel van andere games overneemt en daar vervolgens een eigen draai aan geeft. Dat heeft als nadeel dat je in Outriders weinig tegenkomt dat je niet al eens in een andere game hebt gezien, maar het werkt wel. De gameplay is heerlijk soepel en werkt verslavend, mede doordat spelers veel verschillende speciale aanvallen, wapens en mods kunnen gebruiken om hun ideale personage samen te stellen.

Het is jammer dat Outriders op andere vlakken net wat te gewoontjes is en - in elk geval in de eerste periode na de introductie - nog met wat probleempjes kampt, zodat de game de sprong naar de categorie topgames niet weet te maken. Desondanks is Outriders een zeer vermakelijk spel. Het is geen must-have, maar een miskoop is het zeker ook niet.

