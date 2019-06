Revolutie in concertland: MOJO en Ticketmaster gaan strijd aan met TicketSwap

Het is een kwestie die de Tweede Kamer al jaren hoofdbrekens kost: oplichting in ticketland. Een wetsvoorstel om paal en perk te stellen aan woekerprijzen liep jaren geleden al op niets uit, tot teleurstelling van velen. Momenteel is er wel een eenvoudige manier om alsnog aan een kaartje voor een uitverkocht concert te komen: via TicketSwap.



Iedereen die een concertkaartje over heeft, kan dit via TicketSwap online verkopen. Door openbare registratie én de koppeling met Facebook weten koper en verkoper precies met wie ze zakendoen, gesteund door extra beoordelingsmogelijkheden en controles vanuit TicketSwap. ,,Het geheim achter ons succes is dat er geen vergelijkbaar platform is”, zei directeur Hans Ober eerder hierover.