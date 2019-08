Rijen bij festivalbars verleden tijd door nieuwe techniek

,,Hoeveel muntjes moet ik kopen?”, vraagt iedere festivalganger zich vroeg of laat af. In de praktijk koop je er altijd te veel of te weinig. De pilot –Mobile Order - die CM.com en Lowlands hebben opgezet maakt het mogelijk om vanuit de Lowlands Festival 2019-app bij drie bars een drankbestelling te plaatsen. ,,We verwachten een betere beleving voor de bezoeker. Dat mensen minder stress hebben doordat ze geen muntjes hoeven kopen”, zegt Jeroen van Glabbeek, ceo van CM.com. ,,We denken dat bestellingen vlotter verlopen omdat bezoekers hun bestelling niet verbaal hoeven over te brengen terwijl de muziek luid aanstaat.’’