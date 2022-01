Robots die bijna niet van mensen te onderscheiden zijn: deze werden getoond op techbeurs CES 2022

Naast nieuwe tv’s, smartphones en andere gadgets worden op techbeurs CES ook allerlei futuristische robots getoond, die onze levens de komende jaren makkelijker moeten maken. We zetten er vijf op een rij.

Weinig technologische ontwikkelingen prikkelen de verbeelding zo als de robot. Al jaren kijken we collectief uit naar een wereld waarin we door machines op de wenken bediend worden. Hoewel het waarschijnlijk nog jaren duurt voor de robot gemeengoed wordt, tonen techbedrijven al jarenlang hun plannen en ontwikkelingen op gadgetbeurs CES in Las Vegas.

1. Labrador retriever

Nee, dit is geen robothond, maar een slim tafeltje dat door je huis rijdt om allerlei spullen voor je te halen. Zo pakt de retriever borden zodat je de tafel kan dekken of medicijnen uit de badkamer op het moment dat je ze moet nemen.



Hij ziet er wat simpel uit, maar hierdoor is de retriever een robot die nu al gebruikt wordt. Hij is bedoeld voor in de zorg, om bijvoorbeeld mensen te ondersteunen die minder kunnen lopen of delen van hun lichaam niet goed meer kunnen gebruiken.

De makers verkopen de retriever eerst in de Verenigde Staten, waar hij 1500 dollar zal kosten. Een driejarig abonnement van 100 dollar per maand is vervolgens verplicht, waardoor de kosten oplopen naar ruim 5000 dollar, ofwel 4500 euro.

2. Slimme robotauto’s van Hyundai

Autofabrikant Hyundai nam eind 2020 de robotmaker Boston Dynamics over en zet sindsdien flink in op gadgetbeurs CES. Dit jaar liet het bedrijf vooral zijn droom voor de toekomst zien. Zo willen ze kleine robotwagentjes maken die je door je huis rondrijden en zich aan de buitenkant van je huis als lift kunnen vastklampen, om daarna op de autoweg te rijden en zich te bevestigen aan een speciale ‘bus’. Zo kun je overal naartoe reizen zonder een stap te zetten.



Daarnaast wil Hyundai aan de binnenzijde van zelfrijdende busjes grote schermen bevestigen, waarmee reizigers kunnen inloggen op de metaverse. Daar kunnen ze vervolgens live inloggen op een robot die op Mars rondloopt, om tijdens hun rit op aarde die planeet te verkennen.

Ziet er gaaf uit, maar pas op: het is nog de vraag of en wanneer deze ideeën werkelijkheid worden.

3. De beonmi 1.0 kan zelfs cola inschenken

De beonmi 1.0 komt akelig dicht bij het ontwerp van robots in sciencefictionfilms. Hij is bedoeld om te helpen binnen de zorg of bij fabrieken, waar hij dezelfde handelingen als zijn menselijke collega’s kan uitvoeren. Daarnaast kan iemand van buitenaf op beonmi inloggen, om hem vervolgens te bedienen met behulp van bijvoorbeeld een virtualrealitybril.



De robot wordt gemaakt door het Amerikaanse Beyond Imagination, dat vooral de precieze handelingen van de machine demonstreert. Zo kan hij tijdens het koken een snufje zout tussen de vingers pakken of voorzichtig een flesje cola leegschenken. Wanneer hij verkocht wordt, is nog niet bekend.

4. Deebot X1 Omni stofzuigt, dweilt en houdt het kleed droog

Robotstofzuigers bestaan al langer, maar de nieuwe Deebot X1 Omni probeert een stapje verder te gaan. De machine kan zowel stofzuigen als dweilen en heeft een thuisstation waarop hij automatisch zijn water kan verversen en de stofzak kan legen. Sensoren zien waar het kleed ligt, zodat deze niet wordt nat gedweild.



Daarmee combineert het bedrijf wat concurrent iRobot doet met twee producten: zij verkopen immers al Roomba’s die de stofzak kunnen legen en zelfstandige dweilmachines. Duur wordt deze combimachine wel: 1549 dollar, omgerekend dik 1369 euro.

5. Een robot met een ‘echt’ gezicht

Ameca kan misschien nog niet veel in huis helpen, maar indrukwekkend is hij wel. Zijn gezicht zit vol met kleine motoren en andere apparatuur, waardoor hij net als een ‘gewoon’ mens kan lachen, fronzen en gekke bekken trekken. Houd een vinger voor zijn gezicht en de ogen volgen hem, net als een echt persoon zou doen.



De robot wordt gemaakt door het Britse Engineered Arts, dat hiermee de grenzen van de robotica wil verkennen. ,,Zelfs wij beginnen hem eng te vinden”, schrijft het bedrijf op zijn site.