Ruimtewedloop rond Mars: drie missies, maar Nasa steelt de show

Review SuperWifi van KPN: nu wel overal in huis goed internet?

22 juli Niet tevreden over de wifi in je slaapkamer of op zolder, dan is een mesh-set een prima oplossing. Maar dan betaal je meestal wel direct ook voor een nieuwe router, terwijl je die al hebt staan. KPN bedacht daar een oplossing voor: SuperWifi. Of dat een beetje werkt? We zochten het uit.