Rust aan je hoofd: dit zijn de beste koptelefoons met ‘noise cancelling’

Beste KoopHoofdtelefoons met actieve ruisonderdrukking ( active noise cancellation , oftewel ANC) mogen zich in een gezonde belangstelling verheugen. Dat is niet zo vreemd. Voor de coronacrisis losbarstte, werkten steeds meer mensen in zogenaamde open kantoortuinen, ondanks vele studies die de nadelen in kaart brengen. Wie daar dagelijks met het openbaar vervoer naartoe en vandaan forenst, ziet zich bovendien omringd door steeds meer en luidruchtiger medereizigers.

Dit is een ingekorte versie van een uitgebreide review op Hardware Info.

Zelfs nu we allemaal thuiswerken kan een noise cancelling koptelefoon fijn zijn. Je medebewoners houden niet altijd rekening met jouw werkzaamheden. Een koptelefoon die zorgt dat je midden in de hectiek de nodige rust ervaart, is dan potentieel een geschenk uit de hemel – zij het één met een prijskaartje. Waar je een ‘normale’ koptelefoon al voor enkele euro’s kunt aanschaffen en een draadloos exemplaar voor een paar tientjes, kost een noise cancelling model (tegenwoordig vrijwel altijd draadloos) minstens zo’n 100 euro. In dit artikel vergelijken we high-end noise cancelling koptelefoons. Die vind je vanaf ongeveer 200 euro tot meer dan 400 euro in de winkels terug.

Genoeg aandachtspunten wanneer je een luxe, draadloze noise cancelling koptelefoon overweegt: het liefst wil je een accessoire die er strak uitziet, lekker zit, die je makkelijk meeneemt en die veel mogelijkheden biedt. Dan moet hij ook nog lekker klinken, lang meegaan op een acculading en – misschien nog wel het belangrijkst – het omgevingsgeluid effectief dempen. Voor een deel zijn de gewenste eigenschappen een kwestie van persoonlijke voorkeur. Een koptelefoon die de een prettig vindt zitten, kan voor de ander bijvoorbeeld juist niet goed passen.



Hieronder tonen we je twee koptelefoons die op basis van deze test naar voren komen als aanraders: de beste keuze en een goedkoper alternatief.

De beste keuze: Sennheiser Momentum 3

Volledig scherm Sennheiser Momentum 3 Wireless. © Hardware Info

De Sennheiser Momentum 3 heeft een warm maar natuurlijk geluid, waarmee het één van de best klinkende noise cancelling koptelefoons is van dit moment. Ook het goed uitgewerkte ‘retro-design’ en de featureset maken indruk. In praktische zin kent de Momentum 3 wel wat minpunten. Zo is de noise cancelling niet slecht, maar ook niet de beste, en formaat en gewicht zijn niet ideaal om mee te nemen. Bovendien is de Momentum 3 nog altijd een stuk duurder dan zijn compactere broertje, de PXC550-II.

Het goedkopere alternatief: Jabra Elite 85h

Volledig scherm Jabra Elite 85h. © Hardware Info

Tellen we alle eigenschappen van het testveld bij elkaar op en nemen we dan ook de prijs in ogenschouw, dan blijkt de Jabra Elite 85h een interessante optie. Hoewel de koptelefoon in dit testveld het goedkoopst is, zie je dat aan de uitstraling, de accessoires en de featureset eigenlijk niet af. Moderne gemakken als ‘draagdetectie’, meerdere noise cancelling standen en een uitgebreide app zijn ook voorhanden. Op het vlak van geluiddemping en geluidsweergave is de Elite 85h geen uitblinker, maar wel een solide subtopper, waarbij de accuduur zelfs tot de besten behoort.