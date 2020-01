Samsung introduceert huisrobotje in de vorm van een... balletje

In een video toont Samsung geen hardwaredetails van Ballie, maar laat wel zien wat hij zou moeten kunnen. Zo is zichtbaar dat Ballie registreert dat er troep op de vloer ligt, waarna het apparaat de robotstofzuiger instrueert om het schoon te maken. Ook ziet Ballie de tv aan voor een hond, waarna het een foto maakt en doorstuurt naar de eigenaar. Spraakbediening werkt vermoedelijk via Samsung’s digitale assistent Bixby.

Samsung heeft getoond dat Ballie uit zou moeten komen in vijf kleuren, maar verdere details zijn onduidelijk. Daardoor is onduidelijk of het apparaat zal uitkomen. Ook is onbekend wat het zou moeten kosten. Tijdens techbeurs CES worden veel producten getoond die nooit op de markt terechtkomen. Het valt dus nog te bezien of dat ook geldt voor Ballie.