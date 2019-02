Samsung onthult opvouwbare smartphone: tablet en smartphone in één voor megaprijs

Opgevouwen past het toestel volgens het bedrijf in een broekzak en is deze dankzij het scherm als normale smartphone te gebruiken. Opgeklapt is het apparaat te gebruiken voor onder andere multitasken, het lezen van digitale tijdschriften, het bekijken van video en toepassingen voor augmented reality.

De Fold kan opengeklapt drie apps tegelijk op het scherm tonen. De weergave van het toestel schakelt automatisch over, afhankelijk van het open- of dichtklappen. Daarbij kan de gebruiker verdergaan waar hij gebleven was: de apps openen zich automatisch bij een wisseling van smartphone- en tablet-stand. Samsung werkte samen met Google aan deze toepassing voor Android.

Volgens het bedrijf is het flexibele scherm aan de binnenkant 50 procent dunner dan een regulier scherm voor smartphones. Het scherm is van een nieuw type polymeerlaag voorzien die voor extra flexibiliteit en stevigheid zou zorgen. Het Infinity Flex-scherm kan niet van een beschermende glasplaat voorzien worden. Hoe krasbestendig het scherm dan ook is, is onbekend.

De twee elementen van de Fold zijn met elkaar verbonden via een scharnier met tandwielen, die in de behuizing verwerkt zijn. De accuonderdelen en overige elektronica zijn zo verdeeld, dat beide elementen ongeveer evenveel wegen zodat het toestel stabiel in de hand ligt. De vingerafdruklezer is in een van de zijden verwerkt.

De Galaxy Fold komt beschikbaar in het zilver, zwart, groen en blauw. De precieze verschijningsdatum, prijzen en overige specificaties maakt Samsung nog niet bekend. Het elektronicaconcern toonde vorig jaar november al een prototype van zijn vouwbare toestel. Ook andere fabrikanten werken inmiddels aan vergelijkbare apparaten, zoals Huawei.