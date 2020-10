‘Samsung presenteert volgend jaar telefoon met oprolbaar scherm’

Op dit moment heeft Samsung al een smartphone met een vouwbaar scherm, waarbij een klein gedeelte van het scherm flexibel is maar de rest van het scherm niet kan worden gebogen. Hoe een oprolbaar scherm er precies uit zal zien is nog niet bekend, maar het gaat in ieder geval om een scherm waarvan een groot deel flexibel is. Zo zou het scherm langer of breder gemaakt kunnen worden, waarbij de schermverhouding zich automatisch aanpast.