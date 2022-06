Sheryl Sandberg laat bij Meta een spoor van schandalen achter

In een bericht op Facebook kondigde Sheryl Sandberg deze week haar vertrek bij Meta aan. De operationeel manager maakte in 2008 de overstap van Google naar wat toen nog gewoon Facebook heette. Een start-up. De website van Facebook was er al wel, maar er kwam nog niet genoeg geld binnen. ,,Ik was nog maar 23 jaar oud en wist bijna niets over het reilen en zeilen van een bedrijf”, schrijft Mark Zuckerberg in zijn reactie op het vertrek van Sandberg. Sandberg was toen 38.