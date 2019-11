Singapore eist dat Facebook bericht over gesjoemel bij verkiezingen aanpast

Alex Tan Zhi Xiang beheert de Facebookpagina States Times Review. Vorige week had hij daar over Singapore geschreven. Hij kreeg een opdracht van Singapore om het bericht aan te passen, maar dat weigert hij. Tan zegt dat hij niet in Singapore woont en Australisch staatsburger is. Daarom stapt Singapore nu naar Facebook zelf.



Singapore heeft sinds anderhalve maand een strenge wet tegen nepnieuws, de Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act (POFMA). Als de regering vindt dat een bericht op sociale media niet klopt, kunnen de plaatsers opdracht krijgen om het bericht aan te passen of te verwijderen. De enige voorwaarde is dat het bericht over Singapore moet gaan, maar ook mensen buiten het land kunnen worden aangepakt.



Overtredingen kunnen worden bestraft met boetes van honderdduizenden euro's of gevangenisstraffen tot tien jaar. Volgens critici schendt dat het recht op vrije meningsuiting. Vorige week had een oppositiepoliticus opdracht gekregen om een bericht aan te passen. Hij gehoorzaamde.