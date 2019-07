Slimme rolgordijnen van IKEA zijn vanaf oktober verkrijgbaar

De rolgordijnen werden eerder al vertraagd, maar werden door die vertraging wel 'slimmer’. Waar je eerst de rolgordijnen alleen via de Ikea-app kon besturen, kan dat door de update nu ook met de gebruikelijke stemassistenten. Denk aan Siri van Apple, Alexa van Amazon en de Google Assistant, zo meldt The Verge. Deze slimme hulpjes zullen beschikbaar zijn vanaf het moment dat ze in de winkel liggen, in plaats van dat ze eerst geüpdatet moeten worden. Bedienen kan ook ‘handmatig’ via Ikea’s app genaamd Trådfri.

Het Kadrilj-gordijn is lichtdoorlatend, de Fyrtur is verduisterend. De elektrische gordijnen werken met accu’s. Eind vorig jaar werd nog gesproken over een prijzen vanaf 119 euro voor de Kadrilj, de Fyrtur is verkrijgbaar vanaf 149 euro. Over welke afmetingen dat gaat is nog niet duidelijk, mogelijk kunnen consumenten kiezen voor afmetingen tussen 60 en 140 centimeter.