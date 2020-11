Smart-tv kopen? Alles wat je moet weten wanneer je een nieuwe slimme televisie aanschaft

Moeder die hele nacht voor winkel bivakkeer­de: ‘De Playstati­on is binnen, godzijdank!’

26 november Politiebureau Zaanstreek is verblijd met een kaartje van een dankbare moeder. Mama Claudia zat de hele nacht op een stoeltje voor een speelgoedwinkel in Koog aan de Zaan om de nieuwste Playstation voor haar zoon Jim te bemachtigen. Surveillerende politieagenten maakten om 02.15 uur een foto van de volhoudende moeder. ,,Daar kregen we 1300 reacties op.”