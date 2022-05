Smartphone op straat gevonden? Zo vind je de rechtmatige eigenaar

Stel: je ziet een smartphone op de grond of op een tafel liggen. De eigenaar is nergens te bekennen. Het toestel is mogelijk uit een broekzak gevallen of simpelweg vergeten. Je wil de smartphone graag teruggeven, maar hoe kom je erachter van wie het toestel is en hoe bereik je deze persoon?

Noodinformatie op iPhone en Android

Heb je een iPhone gevonden, druk de aan/uit-knop en een van de volumeknoppen dan tegelijk in. Met deze knoppencombinatie kun je het toestel uitschakelen, maar je vindt er - als de eigenaar dit heeft ingesteld - ook het Medische ID.

Hier vind je mogelijk belangrijke informatie over de eigenaar, zoals de naam, leeftijd en misschien zelfs contactpersonen in geval van nood. Dit is geheel afhankelijk van wat de eigenaar van het toestel heeft ingesteld.

Houd bij een Android-toestel de aan/uit-knop ingedrukt en selecteer ‘Noodgeval’. Als dit is ingesteld door de eigenaar, vind je hier de noodcontacten.

Je kunt vervolgens de familieleden of vrienden van de eigenaar inlichten over de gevonden telefoon. Ook kun je de persoonsgegevens van de eigenaar opzoeken via sociale media en een privébericht sturen.

Vraag het Google Assistant of Siri

Zelfs als de gevonden smartphone is vergrendeld, zijn de slimme spraakassistenten vaak gewoon actief. Probeer ‘Oké Google’ voor Android-toestellen of ‘Hé Siri’ voor iPhones en zeg bijvoorbeeld de commando’s ‘bel mama’, ‘bel papa’ of ‘bel thuis’. Als er wordt opgenomen, kun je vragen hoe je het toestel aan de eigenaar kunt teruggeven.

De stemassistent kan ook worden geactiveerd door de knop aan de zijkant van het toestel ingedrukt te houden.

Neem op als er gebeld wordt

Ontvangt het gevonden toestel een inkomende oproep? Neem dan op. Vaak probeert de eigenaar via een ander nummer naar de telefoon te bellen zodra hij of zij doorheeft dat hij kwijt is. Als je toch iemand anders aan de lijn krijgt, informeer dan hoe je in contact kunt komen met de eigenaar.

Maak een foto van je contactgegevens

Meestal is het mogelijk om de camera-app te gebruiken als het toestel vergrendeld is. Schrijf op een briefje jouw contactgegevens. Maak er vervolgens een foto van met de gevonden smartphone.

De eigenaar maakt mogelijk gebruik van een clouddienst zoals Google Foto’s of iCloud. De foto met jouw gegevens is dan op andere apparaten te zien door de eigenaar, waardoor hij of zij contact met jou kan opnemen.

Schakel de hulp van sociale media in

Een nog altijd veelgebruikte manier om de eigenaar van een telefoon te vinden, is het plaatsen van een oproep op sociale media. Indien er op de achtergrondafbeelding personen te zien zijn, houd er dan rekening mee dat niet iedereen het waardeert als deze afbeelding op sociale media verschijnt, met name als er kinderen op staan.

In plaats daarvan kun je omschrijven wat je op de achtergrondafbeelding van de telefoon ziet. Zet er ook bij waar je het toestel hebt gevonden en rond welk tijdstip.

Gevonden telefoon gaat niet aan

Heeft de gevonden smartphone een lege batterij of werkt het apparaat niet meer? Naast een bericht op sociale media, kun je het toestel inleveren bij personeel indien je het toestel in een winkel of restaurant gevonden hebt. Lag de telefoon op straat? Lever het apparaat dan in bij de gemeente of meld het aan bij websites als Verloren of gevonden en iLost. Dat is sowieso een goede oplossing als je met bovenstaande tips niet snel beet krijgt.

Zo krijg je jouw verloren toestel snel weer terug

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat jij zelf je telefoon een keer verliest. Met de onderstaande instellingen vergroot je de kans dat je jouw verloren smartphone zo snel mogelijk terugkrijgt.

In de instellingen van een iPhone ga je naar ‘Gezondheid’. Onder het kopje ‘Medische details’ staat het ‘Medische ID’ Met de knop rechtsboven in het scherm kun je de gegevens wijzigen. Zorg dat ‘Toon bij vergrendeling’ is ingeschakeld, zodat de vinder van je telefoon ook bij jouw gegevens kan indien het apparaat niet ontgrendeld is.

Gebruik je een Android-telefoon? Ga dan naar ‘Over de telefoon’ en vervolgens naar ‘Noodinformatie’. Hier vul je de info in die je wilt delen, zoals medische informatie en noodcontacten.

Smartphone toch voor eeuwig kwijt? BestGetest heeft de beste goedkope telefoons op een rij gezet.