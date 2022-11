Smartwatches op Black Friday: wat zijn nu de beste drie deals?

Weet je hoe laat het is? Tijd voor crazy Black Friday-deals! Weet je niet hoe laat het is? Dan heb je dringend nood aan een gloednieuwe smartwatch. Expert Eric van Ballegoie van technologiesite Tweakers trakteert je op de drie beste deals naar aanleiding van de huidige koopjesweek.

1. Twee toppers van Garmin

• Garmin Forerunner 745 Zwart

“Garmin biedt momenteel heel wat oudere topmodellen aan tegen scherpe prijzen. Qua pure sporthorloge is deze Forerunner 745 een hele goede deal. Je kan er heel wat zaken mee doen op sportvlak maar ook bijvoorbeeld je Spotify-playlists mee downloaden.

Zo koppel je voor het hardlopen je hoofdtelefoon via bluetooth met je smartwatch, zonder dat je je telefoon hoeft mee te nemen. Dit model zal niet meer zo heel lang beschikbaar zijn want er komen nieuwe series aan. Daarom is deze smartwatch aanzienlijk goedkoper geworden. Op die manier kun je iets heel leuks kopen dat vrij betaalbaar is. Een grote troef van Garmin is dat het ook zijn oudere horloges heel lang blijft ondersteunen en er zelfs nog lang nieuwe functies aan toevoegt.”

Volledig scherm Garmin Forerunner 745 Zwart. © Tweakers.net

• Garmin fēnix 6X Pro Grijs

“Tot vorig jaar was dit dé topper van Garmin. Qua afwerking is hij nog mooier dan de Forerunner, met een metalen rand rond het scherm. Dat scherm is bovendien ook nog wat groter. Deze toestellen richten zich tot triatleten en zijn ook wel vrij luxueus. Deze smartwatch kan best tegen een stootje. Toegegeven, het is nog steeds veel geld, maar oorspronkelijk was dit een heel duur apparaat dat destijds aan bijna 800 euro op de markt kwam. Een hele mooie deal dus.”

Volledig scherm Garmin fēnix 6X Pro Grijs (Zwart). © Tweakers.net

2. Fitbit Inspire 2

“Dit is een heel smal horloge en eigenlijk meer een fitnesstracker. Dit toestel is goed om je gezondheid te monitoren: het houdt je slaap en stappen bij. Deze horloges zijn prima voor mensen die willen nagaan of ze voldoende bewegen maar je kan er lang niet zoveel uitgebreide data op aflezen bij het sporten zoals dat bij de echte smartwatches het geval is. Het is wel een hele mooie aanbieding. Normaal gezien start dit toestel aan zo’n 79 euro.”

Volledig scherm Fitbit Inspire 2 Zwart (Zwart). © Tweakers.net

3. Samsung Galaxy Watch4 Classic

“Dit is het Samsung Galaxy-model van vorig jaar en kostte amper een jaar geleden nog ruim het dubbele. Een hele scherpe prijs dus. De nieuwste versie van het besturingssysteem Wear OS draait erop en dit toestel is gewoon een hele goede allround smartwatch.

Het is niet de allerbeste horloge puur om te sporten, want met bezwete vingers heb je liever wat meer knoppen dan een touchscreen, maar er zijn heel wat apps voor die dienen als het verlengde van de apps op je Androidtelefoon. Je kan heel makkelijk de media op je telefoon bedienen en op notificaties antwoorden. Deze smartwatch geldt een beetje als waardige Android-tegenhanger van de Apple Watch.”

Volledig scherm Samsung Galaxy Watch4 Classic Zwart (Zwart). © Tweakers.net

Tip: maak een prijsalert aan

Voor tech-producten - smartwatches, maar ook televisies, smartphones, laptops, etc. - kan je bij Tweakers bovendien een prijsalert aanmaken n.a.v. Black Friday. Surf naar een product in Pricewatch, stel in voor welk bedrag je dat product interessant vindt en, zodra jouw product dat bedrag heeft gehaald, krijg je automatisch een notificatie per mail. Zo hoef je de prijsevolutie niet zelf handmatig in de gaten te houden.

