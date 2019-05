Sonos introduceert eindelijk Google Assistent op zijn luidsprekers

De update met Google Assistent komt veel later dan verwacht. Bij de introductie van de Sonos One, in oktober 2017, beloofde de fabrikant dat de spraakassistent uiterlijk in 2018 zou worden geïntegreerd. De update liep keer op keer vertraging op en ook nu zullen veel gebruikers nog even geduld moeten oefenen. Sonos rolt de nieuwe functionaliteit eerst uit in de Verenigde Staten; andere markten volgen in de maanden daarna, zo meldt Sonos in zijn kwartaalrapport.