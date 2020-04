Sony stelt The Last of Us Part II opnieuw uit

Sony heeft The Last of Us Part II opnieuw uitgesteld, dit keer zonder een nieuwe releasedatum voor het spel te noemen. Het bedrijf verwijst naar de globale crisis als reden voor het uitstel.

Sony meldt het uitstel van The Last of Us Part II in een korte tweet. Daarbij meldt het bedrijf dat het om uitstel voor onbepaalde tijd gaat. ,,Logistiek voorkomt de globale crisis dat we een introductie-ervaring kunnen bieden die onze spelers verdienen.” Ook Iron Man VR, een shooter voor de PlayStation VR die 15 mei zou verschijnen, is uitgesteld.

De ontwikkelaar van The Last of US Part II, Naughty Dog, meldt dat het goede nieuws wel is dat de ontwikkeling van het spel bijna afgerond is. ,,We zijn bezig de laatste bugs te fixen.” De ontwikkelaar hoopt dat het niet om lang uitstel gaat.