Sony trekt stekker uit iconische Playstation Vita

Sony maakte vorig jaar al bekend dat het einde van de Vita in 2019 zou komen en vorige maand werd ook bekend dat dat einde dichtbij was. In Nederland is de PlayStation Vita sinds 2016 al niet meer te koop. De handheld kwam oorspronkelijk in 2011 uit in Japan, met een release in de Benelux in 2012. De Vita Slim kwam in 2013 op de markt.